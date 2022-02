La leyenda continúa: Gianluigi Buffon renovó contrato con el Parma hasta 2024

No queda dudas de que Gianluigi Buffon es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. El italiano ganó el Mundial Alemania 2006 con su selección y acumula una gran cantidad de títulos a lo largo de su carrera. Con 44 años, cualquier futbolista ya estaría retirado, pero ‘Gigi’ no lo es y no ve una despedida muy cerca.

El histórico arquero italiano acaba de renovar contrato con el Parma de la Serie B por dos temporadas más. El nuevo vínculo del guardameta con el elenco cruzado es hasta el 30 de junio de 2024. Es decir, Buffon seguirá jugando al fútbol -por lo menos- hasta los 46 años.

Así, Buffon llegará a disputar 10 temporadas con la camiseta del Parma, club en el que debutó a nivel profesional en la campaña 1995-1996. En la temporada 2001-2002 pasó a las filas de la Juventus, club en el que estuvo hasta 2017-2018. Con los bianconeri ganó 10 títulos de Serie A y cinco Copas Italia.

En 2018-2019 pasó a las filas del PSG y tras una temporada regresó a Turín para disputar las siguientes dos. El año pasado regresó al Parma con el objetivo de regresar a la Serie A y devolver un poco de la gloria que tuvo el club en la primera etapa de ‘Gigi’ en el conjunto cruzado: ganó la Copa UEFA y la Copa Italia.