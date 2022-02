Víctor Cedrón: “Vamos a dar la sorpresa, no solo por la altura, sino porque jugamos bien”

Deportivo Binacional venció 3-2 a Cienciano por la fecha 4 de la Liga 1 Betsson 2022. Víctor Cedrón, volante del cuadro celeste, brindó una entrevista para Gol Perú y destacó el nivel que viene mostrando el Poderoso del Sur a pesar de haber conformado su plantel de último momento.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo y logramos sacar el resultado. Cienciano fue un muy buen rival. Es un equipo que se armó al último, por eso para nosotros esta victoria fue muy meritoria. Seguiremos pensando partido a partido. Sabemos que tenemos que seguir mejorando” , señaló.

Además, ‘Vican’ manifestó que los resultados obtenidos en el torneo no solo se deben a la altitud de la ciudad de Juliaca, donde ejercen su localía. “La altura es importante, pero no determina nada. Muni le ganó a ADT metiendo tres goles en la altura, fue a Cusco y también metió dos goles. Nosotros fuimos a su cancha y jugamos de igual a igual. Nos ganaron solo por uno a cero y por un error técnico. Así que vamos a dar la sorpresa no solo por la altura sino porque jugamos bien ”.

¿En qué puesto se encuentra Deportivo Binacional en la Liga 1?

Con la victoria ante Cienciano, Deportivo Binacional sumó seis puntos y se encuentra en la quinta posición de la tabla de la Liga 1 Betsson 2022.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por Wilmar Valencia recibirá al ADT de Tarma en Juliaca. Este cotejo está programado para el lunes 7 de marzo a las 7.00 p.m.