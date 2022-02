Spartak Moscú tras sanción de la UEFA: “El deporte debe construir puentes, no quemarlos”

Tras el anunció de la FIFA y de la UEFA de impedir la participación de la selección y los clubes rusos en competencias oficiales, Spartak Moscú emitió un duro comunicado, donde se mostraron indignados por la decisión de los máximos organismos del fútbol.

“La decisión de la FIFA y de la UEFA nos ha disgustado, aunque era de esperar. Desgraciadamente, los esfuerzos de nuestro equipo en esta competición de la Liga Europa se ven arruinados por razones alejadas del deporte ”, indica el club ruso.

Asimismo, el equipo moscovita señaló que el deporte no tiene nada que ver con los sucesos políticos, dejando un duro mensaje. ”El Spartak tiene millones de seguidores no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Nuestros éxitos y fracasos unen a personas de decenas de países diferentes e incluso en los momentos más difíciles. El deporte, desde el punto de vista del club, debe construir puentes, no quemarlos”, añade.

Así publicó el club ruso su comunicado tras la sanción de la UEFA. Foto: captura página web Spartak Moscú.

”Se ha tomado otra decisión con la que no estamos de acuerdo, pero tenemos que acatar . El Spartak se centrará en jugar el campeonato ruso y la Copa del país. Esperamos conseguir la paz que todos necesitamos”, concluye el escrito del Spartak que fue publicado en sus redes sociales.

Comunicado de FIFA y UEFA

“La FIFA y la UEFA han decidido hoy (lunes 28 de febrero) de forma conjunta que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en ambas competiciones de estos organismos hasta nuevo aviso. Estas decisiones fueron adoptadas hoy por el Bureau del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA”, menciona el comunicado publicado por el máximo ente del fútbol.