¿Cómo ver por Roja Directa el Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO?

La contienda entre Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao será la más importante de esta fecha de la Liga Santander, ya que ambos clubes buscarán ascender a los primeros lugares del campeonato español. Dicho compromiso se realizará este domingo 27 de febrero a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) en el Camp Nou, de la ciudad de Barcelona. El DT de los azulgranas, Xavi Hernández, ha mostrado su satisfacción por el plantel que presentará.

Puedes averiguar más información acerca de este partido, como los horarios en el mundo., los canales de transmisión, las alineaciones y cómo seguir este choque deportivo EN VIVO ONLINE y totalmente gratis.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

Desde territorio peruano, el Barcelona vs. Athletic Club se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Athletic Club?

En Sudamérica, el canal encargado de la transmisión televisiva del Barcelona vs. Athletic Club será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ESPN+

España: M+ LaLiga, M+ LaLiga UHD, M+ LaLiga 1, LaLiga TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO ONLINE GRATIS?

Por internet, la transmisión del Barcelona vs. Athletic Club estará a cargo de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs. Athletic Club en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Barcelona vs. Athletic Bilbao

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Barcelona vs. Athletic Club

Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araújo, Dest; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang y Ferrán Torres.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Lekue, Dani Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Zarraga, Vesga, Dani García, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.