Modric sobre la invasión rusa a Ucrania: “Solo muere gente inocente”

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, pidió que se detenga el “sinsentido” de la invasión rusa a Ucrania por el que “solo muere gente inocente”. ‘Lukita’ sufrió en primera persona la dureza de una guerra, la de los Balcanes, que provocó que en 1991 emigrase a Zadar siendo un niño tras el asesinato de su abuelo.

Esa guerra marcó la infancia de Modric. “Crecí durante una guerra y no se lo deseo a nadie”, recordó en un tuit en el que pidió el fin de la guerra provocada por Rusia.

“Debemos parar este sinsentido en el que solo muere gente inocente. Queremos vivir en paz. Fin a la guerra”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Luka Modric se pronunció respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: captura Twitter

La guerra le arrebató a Modric a un familiar con el que tenía una relación especial, por lo que lamentó que no haya podido ver sus éxitos como futbolista. “Tenía una relación increíble con mi abuelo. Mis padres trabajaban y pasaba mucho tiempo con él”, afirmó en una entrevista.

“Lo que pasó me marcó porque era muy joven y él era una persona muy importante. Me afectó mucho. Era pequeño y aún no era consciente de por qué pasan algunas cosas, pero tengo grabado cómo lo fueron a buscar. Fue una situación muy triste para todos, pero sobrevivimos”, subrayó para el medio Cope.

“Tenemos grandes recuerdos de él. Es una pena que no haya visto lo que he logrado, pero espero que lo haya visto desde arriba”, deseó.

Con información de EFE.