Rafael Nadal ganó el ATP de Acapulco e igualó marca histórica en el torneo

El arranque de año de Rafael Nadal viene siendo espectacular. Luego de ganar en enero los torneos ATP de Melbourne y el Abierto de Australia, el español conquistó un nuevo título al imponerse en la final del Abierto Mexicano de Tenis (conocido también como ATP de Acapulco) al británico Cameron Norrie por 2-0 con parciales de 6-4 y 6-4.

‘Rafa’, indiscutible favorito para proclamarse campeón tras haber eliminado en las semifinales al ruso Daniil Medvédev, sumó de esta forma su cuarta corona en la competencia para igualar a su compatriota David Ferrer y al austriaco Thomas Muster como máximos ganadores de la misma.

“En mi carrera hay varios torneos que han dejado huella, pero México siempre me ha recibido de manera fantástica; confío en que la gente tenga un buen recuerdo de mí cuando no pueda volver y se acabe este sueño porque Acapulco tendrá un buen lugar en mi recuerdo”, manifestó el número 5 del ranking ATP al final del cotejo.

Rafael Nadal ha ganado los 15 partidos que lleva jugados este año. Foto: EFE

Esta victoria representa la decimoquinta consecutiva que Nadal obtiene en lo que va del 2022, racha que ya ha convertido el presente inicio de temporada en el mejor de su carrera. Luego de un 2021 donde se perdió una gran cantidad de partidos a causa de las lesiones, el manacorí destacó la plenitud de su estado físico en estos dos meses.

“No he perdido un set en todo el torneo; físicamente me he sentido bien”, agregó el deportista de 35 años, quien tendrá un breve periodo de descanso antes de competir en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en las próximas semanas.

Con información de EFE