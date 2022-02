Sport Boys vs. Carlos Stein EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Liga 1 2022?

Sport Boys vs. Carlos Stein EN VIVO se juega este domingo 27 de febrero por la cuarta fecha de la Liga 1 desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Miguel Grau del Callao. GolPerú será las señal oficial que transmitirá el encuentro. Asimismo, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy vía la web de La República Deportes, en la que tendrás los goles e incidencias en video, fotos de los juegos y el minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Sport Boys vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Sport Boys vs. Carlos Stein Fecha Domingo 27 de febrero Hora 11.00 a. m. Canal GolPerú Estadio Miguel Grau del Callao

Sport Boys vs. Carlos Stein: posibles alineaciones

Sport Boys : Patricio Álvarez; Eduardo Uribe, Edy Renteria, Cristian Florez; Luis Garro, Luciano Nieto, Tarek Carranza, Luis Ramírez, Jose Bolivar; Jesus Chavez, Victor Bazan.

Carlos Stein: Juan Goyoneche; Andres Lopez, Jhonny Mena, José Cotrina, Felipe Mesones; Federico Ramos, Josimar Vargas, Óscar Vílchez; Oshiro Takeuchi; Gabriel Leyes, Brandon Palacios.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Carlos Stein?

El duelo EN VIVO entre Sport Boys vs. Carlos Stein empezará a las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el partido entre Sport Boys vs. Carlos Stein?

La transmisión EN VIVO del encuentro entre Sport Boys vs. Carlos Stein estará a cargo de GolPerú. También podrás ver el minuto a minuto del enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolPerú?

Aquí te enseñamos la lista de canales de GolPerú según tu operador de cable para que puedas disfrutar del cotejo EN VIVO entre Sport Boys vs. Carlos Stein.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cómo ver Sport Boys vs. Carlos Stein ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sport Boys vs. Carlos Stein por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Sport Boys vs. Carlos Stein: últimos partidos

¿Dónde juegan Sport Boys vs. Carlos Stein?

El cotejo EN VIVO entre Sport Boys vs. Carlos Stein se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. A continuación, te dejamos la ubicación del coloso deportivo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2022