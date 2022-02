Gladys Tejeda: de Perú para todo el mundo

Por Mariano López V.

Gladys Tejeda ha vuelto a lo más alto del atletismo. Ni la pandemia ni las lesiones pudieron con la fondista nacional, que hace una semana estableció el récord sudamericano (2 horas, 25 minutos y 57 segundos) en la Maratón de Sevilla. Hoy, con 36 años, la Hija Predilecta de Junín asegura que su éxito en España no ha sido ninguna casualidad.

¿Qué te produce establecer un récord sudamericano en esta etapa de tu carrera?

Es un objetivo que tuve desde mucho antes. El detalle es que no había podido trabajar de la forma que necesitaba. De repente los entrenadores que tuve no fueron tan minuciosos conmigo. La otra cuestión fue la pandemia, que me afectó un montón. En rendimiento noté que iba decayendo por el mismo hecho de no tener esa libertad para entrenar al 100% como requiere un atleta de alto rendimiento.

¿Y cómo enderezaste el camino?

Una vez que la COVID-19 se estableció, hice un nuevo plan con la finalidad de seguir superándome, de romper mis barreras. En ese afán de exigirme más, he conseguido establecer un nuevo récord. Waldir Ureta, mi nuevo entrenador, también ha sido muy exigente conmigo. Las cosas se han dado. Estoy contenta por el tiempo que hice en Sevilla.

PUEDES VER: Culminó la participación de Tejeda y Jovana en la maratón femenina en Tokio 2021

Ahora, el camino no ha sido fácil. Después de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tuviste que lidiar con una lesión…

Sí, para Lima 2019 ya tenía algunas complicaciones con mi salud. Después de la competencia sufrí una lesión bastante grave a los discos de la columna. Entré en un momento de crisis. ¿Hacerme un tratamiento o no? La columna es una parte muy delicada. Hubo un momento en el que ya no quería correr, pero por las recomendaciones de los médicos he logrado superarme.

¿Cuánto tiempo estuviste fuera de las pistas?

Un mes y medio, porque he sido muy disciplinada. He seguido al pie de la letra todo lo que me decía el médico y también mi entrenador. Waldir investiga mucho, lee, eso es lo que me gusta de él. El deporte hoy en día ya no es igual, ha avanzado igual como la tecnología y la ciencia. Realmente me ha apoyado muchísimo en el momento en que yo necesitaba a alguien que me entienda, que me diga los pasos a seguir y la manera como voy a recuperar mi nivel. Ahora estoy otra vez de pie, queriendo romper más récords. Mi objetivo grande son los Juegos Olímpicos de París 2024.

Viajaste a Kenia en dos ocasiones antes de la Maratón de Sevilla de este año. ¿Qué tan importante fue esta experiencia para retomar tu mejor nivel?

Fue una decisión muy acertada. Tuve que conversar con todos los que me apoyan. Se dio la posibilidad y no la pensé desaprovechar. Entrenar en Kenia es una motivación muy fuerte, te encuentras todos los días con los mejores atletas del mundo. Uno aprende muchas cosas de ellos. Me encantó. Quería mejorar, ver cómo era la vivencia del día a día de los atletas allá. Fui con la idea de que los africanos están dominando las competencias a nivel mundial.

En Kenia. Gladys posa tras un entrenamiento. Foto: Facebook Gladys Tejeda

PUEDES VER: Gladys Tejeda: orgullosa de llevar tus colores

¿Cómo te recibieron?

Todos son muy humildes. Te dan la mano, te apoyan, te hacen conocer los mejores lugares para entrenar. De repente te encuentras en la calle con alguien, conversas y esta persona ha ganado un campeonato del mundo, unos Juegos Olímpicos. Todos los días allá han sido un aprendizaje.

Y terminó yéndote de la mejor manera en Sevilla. De hecho, las dos mejores marcas en tu carrera fueron ahí…

Sí. En el 2020 optamos por viajar porque justo estaba saliendo de la lesión de los Panamericanos y necesitaba clasificarme a Tokio. Solo era correr y hacer la marca, o me quedaba sin Juegos Olímpicos. Estaba planificado hacer más tiempo del que hice, por lo que estuve muy contenta. Este año regresé, ya conociendo el clima y el recorrido. Hubo cosas en las que fallé la primera vez, entonces lo conversamos con mi entrenador y, por suerte, salió el récord sudamericano.

Has visto a atletas, en entrenamientos y competencias, por todo el mundo. ¿Qué le falta al atletismo peruano para dar un salto aún mayor?

Es un tema amplio, que trataré de resumir. Lo que realmente se necesita es una buena planificación. Saber qué entrenadores se harán cargo de qué deportistas. Eso es lo más importante. El deportista, sobre todo los de alto rendimiento, deben ser monitoreados todos los días. Hasta el mínimo detalle. No debe fallar nada. Tampoco veo que se esté trabajando mucho en provincias, donde hay mucho material humano. Hay muchas limitaciones.