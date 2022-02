Francia se suma a Polonia y República Checa al pedir la exclusión de Rusia del Mundial

Ante el ataque incesante que Rusia viene perpetrando en contra de Ucrania, Polonia y República Checa pidieron a la FIFA excluir a la selección rusa del repechaje del Mundial Qatar 2022. Petición a la que se sumó la Federación de Fútbol de Francia (FFF) a través de su presidente, Noël Le Graët.

En diálogo con el prestigioso medio Le Parisien, Le Graët señaló estar de acuerdo con la exclusión de Rusia de la siguiente copa del mundo e indicó que no puede permanecer “neutral” ante estos terribles acontecimientos.

“Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones . Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia”, señaló.

Le Graët continuó y se refirió al encuentro que sostendrán con Ucrania. “Creo que más bien seremos testigos de una reacción unida y simbólica del mundo del fútbol. Y, para quedarnos con el deporte, no debemos olvidarnos de los ucranianos. El 29 de marzo, nuestro equipo viajaría a Ucrania como parte de las eliminatorias para la Eurocopa 2023″, mencionó.

“La federación europea (UEFA) decidió el sábado 26 de febrero que se mantendría el partido, pero que se jugaría en terreno neutral. Aún no sabemos dónde. Pero, simbólicamente, es bueno que los jóvenes ucranianos tengan derecho a defender sus oportunidades”, añadió.