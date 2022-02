¿El nuevo ‘Cerebro’? Xavi llena de elogios a Pedri: “Me recuerda mucho a Andrés Iniesta”

FC Barcelona derrotó por 4-0 a Athletic Club de Bilbao por LaLiga Santander 2021-2022. El equipo catalán no solo deslumbró en goles, sino que, como antes, volvió a mostrar un gran juego en el campo. De esa forma, los culés sumaron su séptimo partido sin conocer la derrota. Al respecto, Xavi Hernández brindó declaraciones y habló del desempeño de Pedri.

“Las sensaciones cada vez son mejores. El equipo está entrenando muy bien, por eso salen los resultados”, mencionó el DT sobre la victoria lograda. Agregó que no fue tarea sencilla contra los de Bilbao: “Meterle cuatro al Athletic no es nada fácil, los equipos de Marcelino siempre son muy trabajados y difíciles”.

Pedri fue titular en el partido contra Athletic Bilbao. Foto: EFE

Además, también se dio tiempo para valorar a sus jugadores, entre ellos Pedri, el futbolista de 19 años que ganó el premio Golden Boy en 2021. Xavi se deshizo en elogios ante el joven futbolista y no dudó en compararlo con una leyenda histórica del Barza.

“Más allá de los detalles, está cómo entiende el juego. Es una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta, talentos así no he visto muchos”, confesó el excentrocampista culé.

En el 2010, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Lionel Messi fueron los finalistas del Balón de Oro. Foto: FC Barcelona

Con el resultado alcanzado, Barcelona se posiciona en el cuarto lugar, el cual lo clasificaría a la UEFA Champions League, pero aún no logra sacarle gran ventaja a su más cercano perseguidor: Atlético de Madrid, quien también tiene 45 puntos, aunque con menor diferencia de goles.

Sobre la tabla de posiciones de LaLiga, Xavi declaró: “Vamos cuartos, iremos a por el tercero, después a por el segundo y si nos alcanza iremos a por el primero. Hay que ser realistas y humildes, seguir trabajando día a día, nada más”.