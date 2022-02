Pedri tras su jugada a lo Riquelme: “Estaba c... por si la perdía, pero salió”

Como en los viejos tiempos. La llegada de Xavi Hernández al Barcelona tenía como principal objetivo recuperar el ADN del conjunto blaugrana. Si bien el inicio no fue el esperado, los resultados parecen estar dando frutos y en su última presentación golearon 4-0 al Athletic Bilbao por LaLiga Santander. Más allá del buen rendimiento colectivo, Pedri se llevó la ovación del Camp Nou debido a una jugada que hizo recordar a Juan Román Riquelme.

El habilidoso mediocampista burló la marca de su rival con un ‘huacha’ y desató al euforia entre los hinchas culés. Dicha acción hizo recordar una típica maniobra del ídolo de Boca Juniors y los medios no dudaron en consultarle al respecto.

Mira el lujo de Pedri en el Camp Nou

“ Me encuentro muy bien, disfruto y el momento del caño (’huacha’). Estaba c... por si la perdía, pero salió. He mirado para arriba para ver el caño porque casi ni yo me lo creía. Pero tengo que trabajar muchísimo para llegar a ser algo en el mundo del fútbol”, manifestó el futbolista al culminar el cotejo a Movistar LaLiga.

Por otra parte, el también volante de la selección española destacó la importancia de las nuevas incorporaciones. Hasta el momento Adama Traore y Pierre-Emerick Aubameyang fueron determinantes para el buen presente de los catalanes.

“La presión alta nos ayuda mucho, porque nos da más espacios y los nuevos nos aportan mucha verticalidad: Adama y Ferran en banda y Auba que no para de marcar”, resaltó el jugador canario.

Revive el ‘caño’ de Riquelme que emuló Pedri