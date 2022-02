¿A qué hora juegan y cómo ver Peñarol vs. Nacional HOY por el superclásico uruguayo?

Peñarol vs. Nacional EN VIVO se enfrentan en una nueva edición del superclásico uruguayo por la jornada 4 del Torneo Apertura 2022. La transmisión de la contienda, que se jugará en el estadio Campeón del Siglo, irá por la señal de VTV y VTV Plus desde las 5.00 p. m. (hora uruguaya) y GolTV a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano). En La República Deportes podrás seguir la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles de este y otros partidos de hoy.

Peñarol vs. Nacional: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? VTV, VTV Plus, GolTV

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

En Uruguay, el Peñarol vs. Nacional empezará a las 5.00 p. m. (3.00 p. m. en Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Uruguay: 5.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

La jornada dominguera del fútbol uruguayo se verá amenizada por una nueva edición del superclásico que encuentra a sus protagonistas, Peñarol y Nacional, urgidos de ganar para acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones.

El cuadro carbonero es el que peor la pasa de entre los dos. Tras acumular dos derrotas en el arranque del Torneo Apertura, recién en la última fecha pudo sumar un punto gracias al empate 1-1 en casa de Albion, duelo en el que Pablo Ceppelini anotó el primer tanto de su equipo en esta temporada liguera.

El Bolso, por su parte, también arriba al encuentro tras igualar ante Liverpool como local en un cruce donde ninguno vio arco. Con apenas cuatro puntos, se ubica en la novena casilla, muy lejos del líder Montevideo Wanderers, que ostenta 10 unidades.

Peñarol y Nacional ya se enfrentaron dos veces este año por un torneo amistoso en Argentina. El saldo de ambos choques es de dos victorias a favor del Manya, aunque una de estas fue por sorteo luego que el compromiso quedara suspendido por malas condiciones meteorológicas.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Nacional?

En territorio uruguayo, las señales que televisarán el Peñarol vs. Nacional serán VTV y VTV Plus. Para el resto de Sudamérica (excepto Ecuador), el canal GolTV será el encargado de la transmisión.

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: VTV, VTV Plus

Venezuela: GolTV

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Cómo seguir Peñarol vs. Nacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Nacional por internet, sintoniza las señales de GolTV Play y Star Plus, servicios de streaming que incluirán este cotejo para todos los países de Latinoamérica (excepto Uruguay). En caso no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte a través de la cobertura gratuita que te ofrece La República Deportes.

Posibles alineaciones de Peñarol vs. Nacional

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Damián Musto; Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini, Agustín Canobbio; y Agustín Álvarez Martínez.

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Christian Almeida; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio, Brian Ocampo; y Juan Ignacio Ramírez.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Nacional?

El escenario que acogerá esta edición del superclásico será el estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo inaugurado en el 2016, propiedad del Club Atlético Peñarol.

Historial reciente de Peñarol vs. Nacional