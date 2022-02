HOY Emelec vs. Independiente del Valle EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la LigaPro de Ecuador?

Emelec vs. Independiente del Valle EN VIVO se enfrentan este domingo 27 de febrero por la segunda fecha de la LigaPro Serie A de Ecuador, a partir de la 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Independiente del Valle. El duelo entre ambos equipos ecuatorianos será televisado EN DIRECTO por la señal de StarPlus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de hoy, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Emelec vs. Independiente del Valle: previa

Ambos equipos llegan motivados a este encuentro. Independiente del Valle venció 1-0 a Cumbayá FC por la primera fecha de la Liga Pro; mientras que Emelec viene de golear 4-0 a Macará. Ambas escuadras están en la casilla quinta y sexta de la tabla de posiciones respectivamente. El ganador seguirá el paso al líder Barcelona SC, que tiene dos victorias consecutivas.

Recordemos que en las últimas cinco contiendas entre ambos equipos, Los del Valle ganaron en tres oportunidades y terminaron igualados dos cotejos.

Emelec vs. Independiente del Valle: ficha del partido

Partido Emelec vs. Independiente del Valle ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio Independiente del Valle ¿En qué canal? StarPlus

¿A qué hora ver Emelec vs. Independiente del Valle EN VIVO?

El compromiso entre Emelec vs. Independiente del Valle EN VIVO se llevará a cabo este domingo 27 de febrero desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Revisa aquí la programación según tu país:

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Emelec vs. Independiente del Valle EN VIVO?

Para ver EN VIVO Emelec vs. Independiente del Valle, deberás ingresar a la plataforma Star Plus, la cual emitirá el minuto a minuto de este partido a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Independiente del Valle EN VIVO?

Para acceder a Star Plus y ver el Emelec vs. Independiente del Valle, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Emelec vs. Independiente del Valle?

Si quieres seguir en internet el Emelec vs. Independiente del Valle, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del choque y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.