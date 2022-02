Chelsea vs. Liverpool: hora y canal para ver la final de la Carabao Cup

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO se enfrentarán este domingo 27 de febrero, desde las 11.30 a. m. (Perú). El duelo se desarrollará en Wembley Stadium en el marco de la final de la Carabao Cup.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales ESPN y Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol inglés y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Chelsea vs. Liverpool: ¿cómo llegan?

Chelsea llegó a esta fase de la competencia luego de vencer en semifinal a Tottenham en partido de ida y vuelta (2-0 y 1-0).

Los Blues vienen de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota (un empate y dos victorias) en la Premier League. En su última aparición superó a Crystal Palace de visita (1-0).

Del otro lado, Liverpool se inscribió a la final tras sacar del camino al Arsenal con un global de 2-0.

Su presente en la liga inglesa es de buen augurio de cara a la final: hace siete partidos que no salen derrotas. El miércoles 23 de febrero aplastó 6-0 al Leeds United, triunfo que les inyectó confianza de cara a este encuentro decisivo.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron por la Carabao Cup fue el 26 de setiembre de 2018 por los dieciseisavos de final. En esa ocasión los Blues se impusieron 2-1 con goles de Emerson y Eden Hazard mientras que los Reds descontaron con Daniel Sturridge.

Chelsea vs. Liverpool: historial reciente

02.01.22 | Chelsea 2-2 Liverpool | Premier League

28.08.21 | Liverpool 1-1 Chelsea | Premier League

04.03.21 | Liverpool 0-1 Chelsea | Premier League

20.09.20 | Chelsea 0-2 Liverpool | Premier League

22.07.20 | Liverpool 5-3 Chelsea | Premier League

03.03.20 | Chelsea 2-0 Liverpool | FA Cup

22.09.19 | Chelsea 1-2 Liverpool | Premier League

14.08.19 | Liverpool 3-2 Chelsea | Supercopa UEFA

14.04.19 | Liverpool 2-0 Chelsea | Premier League

29.09.18 | Chelsea 1-1 Liverpool | Premier League

Chelsea vs. Liverpool: hora

México: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Chelsea vs. Liverpool ONLINE GRATIS

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Liverpool por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.