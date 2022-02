HOY ADT Tarma vs. Deportivo Municipal: cómo y dónde ver EN VIVO por la Liga 1 Betsson

ADT Tarma vs. Deportivo Municipal EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 27 de febrero, por la cuarta jornada de la Liga 1 Betsson. El compromiso tendrá como escenario el estadio IPD de Huancayo y empezará a partir de las 3.00 p. m.. Puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este partido a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato con el minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

ADT Tarma vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Liga 1 ADT Tarma vs. Deportivo Municipal ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio IPD Huancayo ¿En qué canal? La República Deportes

PUEDES VER: Suecia anuncia que no jugará el repechaje para Qatar 2022 ante Rusia

ADT Tarma vs. Deportivo Municipal: la previa

Sumar de a tres. Si bien ADT Tarma es uno de los invictos de la Liga 1 Betsson, producto de tres empates en igual cantidad de partidos, la escuadra dirigida por Juan Carlos Bazalar tiene la necesidad de lograr una victoria para alejarse de las últimas posiciones.

La escuadra tarmeña se ubica la decimoquinta casilla con tres unidades y espera aprovechar la localía para obtener su primer triunfo en el campeonato.

Por su parte, el conjunto Edil viene de vencer a Deportivo Binacional en su última presentación y comparte el segundo puesto con el pelotón de cinco equipos que registran seis unidades.

Fixture y resultados fecha 4 de la Liga 1 Betsson

¿A qué hora juegan ADT Tarma vs. Deportivo Municipal?

En todo el territorio peruano, el cotejo ADT Tarma vs. Deportivo Municipal se disputará a partir de las 3.00 p. m..

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite ADT Tarma vs. Deportivo Municipal?

El encuentro entre ADT Tarma vs. Deportivo Municipal no contará con transmisión por televisión. El conjunto tarmeño no logró cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir ADT Tarma vs. Deportivo Municipal ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el ADT Tarma vs. Deportivo Municipal, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto minuto con todas las incidencias.

ADT Tarma vs. Deportivo Municipal: posibles alineaciones

ADT Tarma: I. Barrios, C. Inga, S. Ramírez, H. Kambou, J. Reyes, Y. Tello, C. Velarde, K. Serna, D. Temoche, C. Vargas y L. Machado.

Deportivo Municipal: D. Melián, F. Medina, E. Ciucci, L. Trejo, K. Moreno, K. Peña, A. Solís, J. Bazán, A. Ascues, M. Tajima y R. Ovelar.

¿Dónde se jugará el ADT Tarma vs. Deportivo Municipal?

El Estadio IPD Huancayo, ubicado en el departamento de Junín, albergará el enfrentamiento entre ADT Tarma vs. Deportivo Municipal por la jornada 4 de la Liga 1 Betsson 2022. Dicho recinto cuenta con una capacidad para 17.000 espectadores.

Tabla de posiciones Liga 1 Betsson

ADT Tarma vs. Deportivo Municipal: pronósticos casas de apuestas