HOY U. Católica vs. Guayaquil City EN VIVO: ¿a qué hora ver partido por la LigaPro Ecuador?

U. Católica vs. Guayaquil City EN VIVO se enfrentan este sábado 26 de febrero por la segunda fecha de la LigaPro Serie A de Ecuador, a partir de la 5.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Atahualpa. El duelo entre ambos equipos ecuatorianos será televisado EN DIRECTO por la señal de StarPlus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de hoy puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

U. Católica vs. Guayaquil City: previa

La Universidad Católica de Ecuador llega motivado a este encuentro luego de haber ganado de visita a Mushuc Runa (2-1) en la primera jornada del torneo ecuatoriano. A mitad de semana, el equipo camarata viajó a Bolivia para enfrentar a Bolívar e igualó 1-1 por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Por otra parte, Guayaquil City abrió su torneo con triunfo ante Deportivo Cuenca (2-0) en una contienda polémica por los siete jugadores que apenas pudo alinear el cuadro azuayo, debido a problemas en la inscripción de sus futbolistas.

U. Católica vs. Guayaquil City: ficha del partido

Partido U. Católica vs. Guayaquil City ¿Cuándo juegan? Sábado 26 de febrero ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Atahualpa ¿En qué canal? StarPlus

¿A qué hora juega U. Católica vs. Guayaquil City EN VIVO?

El choque entre U. Católica vs. Guayaquil City EN VIVO se llevará a cabo este sábado 26 de febrero desde las 5.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Revisa aquí la programación según tu país:

México: 4.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá U. Católica vs. Guayaquil City EN VIVO?

Para ver EN VIVO U. Católica vs. Guayaquil City, deberás ingresar a la plataforma Star Plus, la cual emitirá el minuto a minuto de este compromiso a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el U. Católica vs. Guayaquil City EN VIVO?

Para acceder a Star Plus y ver el U. Católica vs. Guayaquil City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de U. Católica vs. Guayaquil City?

Si quieres seguir en internet el U. Católica vs. Guayaquil City, La República Deportes realizará una transmisión, minuto a minuto con todas las incidencias del cotejo y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.