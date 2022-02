Tenista de Rusia, Andrey Rublev, rechaza ataque a Ucrania y escribe “no a la guerra, por favor”

El deporte no ha sido ajeno al ataque de Rusia contra Ucrania. Así como se han manifestado referentes que son de países no involucrados en la crisis bélica y también los directamente afectados al ser parte del territorio asediado, también han levantado su voz los que pertenecen a la misma nación que inició el conflicto armado. Se trata del tenista ruso Andrey Rublev, quien en un torneo internacional escribió sobre el lente de una cámara: “No war, please”.

El deportista ruso, sexto en la ATP, se encuentra actualmente disputando el Campeonato de Dubái. Después de haber vencido en la ronda de los cuartos de final a Soon Woo Kwon, le tocó jugar hoy por las semifinales contra el polaco Hubert Hurkacz. Tras derrotarlo y clasificarse a la final de la ATP 500 de Dubái, decidió aprovechar para mostrar su postura respecto al ataque que propinó el presidente de su país, Vladimir Putin.

Cuando todos celebraban por la victoria de Rublev, en un duro encuentro que duró dos horas con 25 minutos y que tuvo los resultados de 3-6, 7-5 y 7-6, el ruso se desentendió de las tribunas para dejar un mensaje a todos. Se acercó a una de las cámaras que transmitía los pormenores, sacó un plumón y sobre el lente escribió: “No war, please” (que en castellano significa: “No a la guerra, por favor”) .

“En estos momentos, te das cuenta de que mi partido no es importante. No se trata de mi partido, de cómo me afecta”, dijo el tenista ruso ante la prensa. “Lo que está pasando es mucho más terrible. Te das cuenta de lo importante que es tener paz en el mundo y respetarnos unos a otros pase lo que pase, estar unidos. Se trata de eso. Debemos cuidar nuestra tierra y a los demás. Esto es lo más importante”, agregó.