River Plate vs. Racing Club EN VIVO por Star Plus: fecha y hora del duelo por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022

River Plate vs. Racing Club se enfrentan EN VIVO este domingo 27 de febrero desde las 5.15 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. Este encuentro se jugará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y contará con la transmisión de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro millonario viene ganar 2-0 a Newell’s y se encuentra en el quinto lugar con seis puntos. Por su parte, el equipo dirigido por Fernando Gago ganó 3-0 sobre Argentinos Juniors y se ubican en la casilla siete con cinco unidades.

River Plate vs. Racing Club: ficha del partido

Partido River Plate vs. Racing Club ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de febrero ¿A qué hora juegan? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Antonio Vespucio Liberti

River Plate vs. Racing Club: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Elías Gómez o Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Tomás Pochettino, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz o Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Edwin Cardona.

River Plate vs. Racing Club: horarios

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

¿Cómo ver River Plate vs. Racing Club ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Racing Club, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Racing Club?

¿Dónde juegan River Plate vs. Racing Club?

El encuentro entre River Plate vs. Racing Club se jugará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.