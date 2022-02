Desio tras triunfo de Sport Huancayo: “Vamos a descansar, pero seguiremos en la punta”

Sport Huancayo venció 1-0 a Carlos Mannucci como visitante y el único líder de la Liga 1 Betsson 2022. Tras el encuentro, Carlos Desio, técnico del Rojo Matador, declaró para Radio Ovación y señaló que estos tres puntos son muy importantes para mantenerse como el único líder del torneo.

“ Es importante el triunfo porque vamos a descansar, pero seguiremos en la punta. Para nosotros va a ser muy importante este descanso, vamos a darles dos o tres días libres a los jugadores. Tenemos planeado un amistoso para el fin de semana para que sigamos en competencia. Tenemos buen ritmo de juego y frenarlo es contraproducente”, señaló.

Además, el argentino indicó que el partido fue parejo a pesar de que tuvieron un jugador más que los trujillanos desde el minuto 26. “Teníamos tenencia pero no profundidad, no generamos mucho peligro y ellos con centros directos sí nos generaban peligro. El cansancio influyó un poco, pero se hizo un partido parejo. No creo que por tener un hombre de más hayamos sido dominadores, creo que fue parejo”.

“ Nosotros queríamos que corran ellos. Cuando se quedan con un hombre menos rápido, la tenencia iba a hacer que se desgasten rápido, pero nos faltaba profundidad. Tener la pelota no sirve si no generas situaciones”, agregó el estratega.

¿Cuántos puntos tiene Sport Huancayo en la Liga 1?

Sport Huancayo es el único equipo que ganó los cuatro partidos que disputó. De esta forma, los huancaínos tienen 12 puntos en la tabla y son los líderes absolutos de la Liga 1 2022.

En la próxima jornada del torneo local, los dirigidos por Carlos Desio deberán descansar. Posteriormente, visitarán al ADT de Tarma.