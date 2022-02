Exfutbolista colombiano sobre su selección: “En un 90%, creo que no va a clasificar a Qatar 2022”

Solo quedan dos fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, en las que se definirá a las selecciones que clasificarán a la próxima cita mundialista. Léider Preciado, exfutbolista colombiano, se refirió a este tema y señaló que la selección cafetera tiene pocas posibilidades de asistir a la Copa del Mundo

“ Para ser sincero, lo veo muy difícil. Yo diría que en un 90% no, el otro 10% es lo que nos queda. Por encima de nosotros, hay selecciones que también se la van a jugar, como Perú y Chile. El último partido lo tenemos en Venezuela y ellos siempre se juegan una final contra Colombia. Tenemos equipo para sacar los seis puntos, pero igual estamos dependiendo de otros resultados. Lo veo muy difícil, muy complicado”, declaró para Marca.

Además, el ahora entrenador explicó cuáles son las principales falencias de los dirigidos por Reinaldo Rueda. “La selección está fallando en todo. Un error viene desde el periodismo, porque no le dan la confianza a los muchachos. Así vengan desde Europa, ellos quieren mostrarle condiciones a los colombianos, pero todo empieza por la confianza. Pienso que está costando en la construcción de juego, porque son muy pocas las ocasiones claras que tienen los delanteros. Esto no es culpa de un delantero porque todos han entrado y el gol no llega ”, indicó.

¿Contra qué equipos juega la selección colombiana en las Eliminatorias?

La selección colombiana recibirá a Bolivia en la próxima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. En la jornada final, los cafeteros deberán visitar a Venezuela.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda se encuentran en el séptimo lugar de la tabla con 17 puntos, a cuatro de la zona repechaje que ocupa Perú.