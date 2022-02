Polonia no tiene intención de jugar el repechaje contra Rusia y Lewandowski respalda medida

Qatar 2022 en riesgo. Este sábado 26 de febrero, el presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, anunció que Polonia no tiene intención de jugar el partido de repechaje europeo contra Rusia, agendado para el próximo jueves 24 de marzo, debido a la violenta invasión que ejecuta este país contra Ucrania.

¡No más palabras, es tiempo de actuar! Debido a la escalada de agresiones por parte de la Federación Rusa hacia Ucrania, el equipo nacional de Polonia no tiene intenciones de jugar el partido de repechaje contra Rusia. Estamos en conversaciones con Suecia y República Checa para presentar una declaración conjunta ante la FIFA”, señaló el directivo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Publicación del presidente de la Asociación Polaca de Fútbol. Foto: Twitter Cezary Kulesza

Esta medida se suma a la tomada por las mismas selecciones días atrás para no jugar los duelos de repesca por la tanda mundialista en Moscú. No obstante, la decisión final con respecto a si se disputarán o no los cotejos por el repechaje corresponde a los órganos de fútbol internacionales.

Asimismo, Robert Lewandowski, figura de la escuadra polaca, respaldó el comunicado presentado por el presidente de su federación.

“¡Es la decisión correcta! No puedo imaginar el jugar un partido con la selección nacional de Rusia en esta situación, mientras continúa la agresión armada en Ucrania. Los jugadores rusos y los fanáticos no son responsables por esto, pero no podemos pretender que nada está pasando”, señaló el jugador del Bayern Múnich en respuesta a la misiva de Cezary Kulesza.

Respuesta de Robert Lewandowski. Foto: Twitter Robert Lewandowski

Polonia y Rusia tienen pactado el duelo por la Ruta B del repechaje a Qatar 2022, que se iba a disputar el próximo jueves 24 de marzo en Moscú. Ahora, debido al conflicto, el compromiso llevaría a cabo en territorio neutral. Del mismo modo, el ganador del encuentro entre Suecia y República Checa jugará la final ante el ganador de la primera llave en un cotejo agendado para el 28 de marzo.