DT del Mannucci tras la tercera derrota consecutiva: “Hay que seguir trabajando”

Carlos Mannucci tuvo un pésimo inicio en la presente temporada y hasta ahora no ha logrado sumar victorias, por lo que se ubica en la casilla 18. Tras la derrota de hoy ante Sport Huancayo, Enrique Meza, entrenador de los carlistas, dio la cara sobre el momento del club; asimismo, hizo una pequeña acotación a lo que fue el arbitraje.

“No me gusta hablar del arbitraje, tendrá que hacer un análisis quién tenga que hacerlo. No me gusta excusarme, hubo jugadas que me parecen dudosas pero no quiero hablar de eso ”, dijo el entrenador mexicano para Radio ovación.

Sobre el desempeño de sus dirigidos mencionó. “ Los chicos salieron a atacar, a buscar el resultado con un hombre menos y eso es para resaltar ”, agregó.

Acerca de las tres derrotas al hilo de su equipo. “Tenemos tres fechas y no hemos podido sacar una victoria pero hay que seguir trabajando y tratar de revertir esto lo más pronto posible”, finalizó.

Próximo partido del Carlos Mannucci

El conjunto trujillano deberá visitar a la Academia Cantolao, que es última sin puntos y con 12 goles en contra, por la jornada 5.

