¿De vuelta a Europa?: James Rodríguez habría tenido un acercamiento con el Galatasaray

James Rodríguez podría retornar a Europa más pronto de lo esperado. Pese a que aún tiene contrato con el Al-Rayyan de Qatar hasta junio del 2024, el agente del jugador colombiano habría mantenido una reunión con Luis Campos, actual asesor de Burak Elmas, presidente del Galatasaray de Turquía, para negociar el posible fichaje del atacante.

Así lo informó el diario turco SPORX, que en una publicación aseguró que hay un creciente interés de Burak Elmas por contratar al exjugador de Real Madrid, cuyo sueldo asciende a los 900.000 euros mensuales, pese a que en la actualidad el club no cuenta con liquidez suficiente y atraviesa un mal momento económico.

“Se supone que Campos transmitió los avances sobre James al presidente y que esa transferencia podría concretarse si se encuentra el dinero. El presidente, que no quiere cometer errores económicos, discutirá la situación con los dirigentes y luego tomarán una decisión”, señaló el medio.

De no concretarse la oferta del cuadro conquistador, el futuro del atacante colombiano podría encontrarse en los Estados Unidos. Hace unos días, en una transmisión a través de su canal de Twitch, el futbolista mencionó que ha considerado la MLS como una opción para el futuro. No obstante, el comisionado de la liga norteamericana, Don Garber, reveló recientemente que no está de acuerdo con la llegada de jugadores como Neymar o James Rodríguez a sus filas.

Galatasaray vs. FC Barcelona

El próximo jueves 10 de marzo, Galatasaray se medirá ante FC Barcelona por los octavos de final de la Europa League. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Camp Nou.