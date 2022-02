Peñarol vs. Club Nacional EN VIVO: VER partido por el Torneo Apertura 2022 de Uruguay

Mañana, domingo 27, Peñarol se mide ante Club Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2022 de Uruguay. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora uruguaya). Se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo. La transmisión del partido EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de GolTV y el streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, todos los goles y todas las incidencias AQUÍ por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro: Peñarol vs. Club Nacional

Partido Peñarol vs. Club Nacional ¿Cuándo? Domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo, Montevideo ¿En qué canal? GolTV, Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones: Peñarol vs. Club Nacional

Posible alineación de Peñarol

Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Damián Musto; Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini, Agustín Canobbio; y Agustín Álvarez Martínez.

Posible alineación de Club Nacional

Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Christian Almeida; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio, Brian Ocampo; y Juan Ignacio Ramírez.

PUEDES VER: Suecia anuncia que no jugaría el repechaje contra Rusia tras guerra con Ucrania

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Club Nacional?

El duelo EN VIVO entre Peñarol vs. Club Nacional comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora uruguaya). A continuación, te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Peñarol vs. Club Nacional?

El partido EN VIVO entre Peñarol vs. Club Nacional será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica. También podrás ver el encuentro a través del streaming de Star Plus. Asimismo, no te pierdas el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo accedo a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el cotejo entre Peñarol vs. Club Nacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Club Nacional?

El encuentro EN VIVO entre Peñarol vs. Club Nacional se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo. A continuación, te dejamos la ubicación del coloso deportivo.