Bus de Benevento, donde viajaba Gianluca Lapadula, fue atacado a piedras

Solo fue un susto. El último viernes por la noche, Gianluca Lapadula y sus compañeros del Benevento se vieron sorprendidos por un ataque al bus donde se trasladaban a Perugia para su partido de este sábado por la jornada 27 de la Serie B de Italia. En imágenes difundidas por las redes sociales se aprecia cómo terminó el parabrisas del vehículo tras el impacto de una gran piedra.

Según informó el portal Umbria 24, el hecho se produjo en la ruta E45, en la carretera estatal 3 bis Tiberina, próxima a la ciudad de Todi, aunque afortunadamente no se registraron heridos gracias al prudente accionar del conductor. El medio agregó que la policía ya se encuentra investigando el hecho y habría descartado que se trate de un accidente.

“Fue el gesto de un loco, no hay otras explicaciones, los jugadores y todos pensamos lo peor porque el ruido era fuerte. El conductor estuvo muy bien y afortunadamente no hubo consecuencias”, manifestó el entrenador de los brujos, Fabio Caserta, quien prefirió no dar crédito a las versiones que acusaron del atentado a los hinchas rivales.

Benevento no se ha pronunciado de forma oficial sobre el ataque. Foto: Umbria 24

Por su parte, el Perugia emitió un comunicado para expresar su respaldo al conjunto rojiamarillo. “El presidente Massimiliano Santopadre y todo el AC Perugia Calcio expresan la máxima solidaridad y cercanía al Benevento Calcio en relación al incidente ocurrido ayer”, se lee en el pronunciamiento.

Lapadula convocado nuevamente por Benevento

Por segunda jornada consecutiva, el delantero de la selección peruana fue incluido en la convocatoria de su club para un duelo del torneo y volverá a esperar su turno desde el banquillo. El ‘Bambino’ regresó a las canchas en la fecha previa luego de más de un mes de ausencia al ingresar como suplente en la goleada 5-0 sobre Como del último miércoles.