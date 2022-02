ESPN EN VIVO Chelsea vs. Liverpool con Luis Díaz: ¿en qué canal ver final de la Carabao Cup?

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO se miden este domingo 27 de febrero en el Wembley Stadium por la final de la Carabao Cup desde las 11.30 a. m. (hora peruana) . El choque entre reds y blues será televisado por ESPN. Luis Díaz podría ser titular en el equipo de Jürgen Klopp.

Para que no te pierdas este y el resto de partidos de hoy, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS mediante la cobertura especial de la web de La República Deportes. Acá encontrarás el minuto a minuto, incidencias, alineaciones confirmadas y goles de los cotejos.

Chelsea vs. Liverpool: ficha del partido

Carabao Cup Chelsea vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Wembley Stadium ¿Canal? ESPN.

La previa de la final de la Carabao Cup entre Chelsea vs. Liverpool

Chelsea y Liverpool disputarán este domingo 27 de febrero el primer título de la temporada y lo harán en el Wembley Stadium. El conjunto de los blues intentará aprovechar su poderío de ataque con Romelu Lukaku.

En tanto, los dirigidos por Jürgen Klopp no tendrían disponibles a los jugadores como Roberto Firmino y Diogo Jota. Es por ello que el DT alemán volvería a apostar por el tridente entre Mané, Salah y Luis Díaz.

La llegada del colombiano le ha dado una nueva alternativa al conjunto de Klopp. En el último fin de semana, el exjugador del Porto anotó su primer gol en el fútbol inglés, y ante Chelsea espera hacerse presente en el marcador.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Liverpool?

México: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

¿Cómo VER EN VIVO Chelsea vs. Liverpool vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo seguir Chelsea vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Liverpool de Vigo por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones del Chelsea vs. Liverpool

Liverpool: Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Jordan Henderson, James Milner; Sadio Mané, Luis Díaz y Mohamed Salah.

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen; Marcos Alonso, Jorginho, N’Golo Kanté, César Azpilicueta; Mason Mount, Kai Havertz y Romelu Lukaku.