¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club vía ESPN por LaLiga Santander?

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO juegan este domingo 27 de febrero desde las 3.00 p. m. (horario peruano) por la jornada 26 de LaLiga Santander 2021-22. El encuentro se desarrollará en el estadio Camp Nou y contará con transmisión por TV de ESPN, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Barcelona vs. Athletic Club: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Athletic Club ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Camp Nou ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

Desde territorio peruano, el cotejo Barcelona vs. Athletic Club se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m.. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Roman Abramóvich deja su cargo y cede la administración a la fundación del Chelsea

Barcelona quiere prolongar su ‘resurgir’ en LaLiga Santander cuando reciba por la jornada 26 del certamen al Athletic Club, equipo que pugna por meterse a zona de clasificación a torneos internacionales.

Los azulgranas vienen de asegurar su pase a octavos de final de la Europa League tras derrotar 4-2 al Napoli a mitad de semana. Por el campeonato doméstico, su último resultado fue una contundente goleada 4-1 a domicilio sobre Valencia.

Barcelona ya perdió ante el equipo de Bilbao este año. Foto: Athletic Club

El cuadro bilbaíno también marco cuatro goles en la fecha previa para derrotar como local a la Real Sociedad en el derbi vasco. Con 37 puntos en la tabla, el conjunto dirigido por Marcelino García se sitúa en el octavo lugar de la tabla de posiciones, a dos unidades de lograr cupo para una competencia continental.

Barcelona y Athletic Club se volverán a cruzar poco más de un mes después de su cruce más reciente. En los octavos de final de la Copa del Rey, los rojibancos eliminaron a los catalanes al ganarles por 3-2.

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club?

En Sudamérica, el canal encargado de la transmisión televisiva del Barcelona vs. Athletic Club será ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ESPN+

España: M+ LaLiga, M+ LaLiga UHD, M+ LaLiga 1, LaLiga TV.

¿En qué canal sintonizar ESPN para ver Barcelona vs. Athletic Club?

Si deseas ver el Barcelona vs. Athletic Club desde la señal de ESPN, estos son los canales que deberás sintonizar dependiendo del operador de TV por cable o satélite que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo seguir Barcelona vs. Athletic Club ONLINE?

Por internet, la transmisión del Barcelona vs. Athletic Club estará a cargo de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de ESPN?

En el canal ESPN podrás ver, además de partidos como el Barcelona vs. Athletic Club, otros encuentros de LaLiga Santander, Premier League, Serie A, etc. También incluye torneos como la Champions League, Europa League, Copa Libertadores y diferentes disciplinas (tenis, básquet, automovilismo, artes marciales mixtas, etc).