¿A qué hora juegan Liverpool FC vs. Chelsea por la final de la Carabao Cup?

Ver Liverpool FC vs. Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras por la gran final de la Carabao Cup 2022. El duelo entre ‘Reds’ y ‘Blues’ está pactado para este domingo 27 de febrero desde las 11.30 a. m. (hora peruana) en el mítico Wembley Stadium y podrás verlo a través de ESPN y Star Plus. Recuerda también que podrás seguir las incidencias de Luis Díaz en la web de La REpública Deportes.

Dos de los clubes más ganadores de esta competición definirán el trofeo en Wembley. De momento, los ‘Blues’ van por su sexto título; los ‘Reds’ irán por el noveno . El colombiano Luis Díaz, que ya anotó su primer gol con los de Jürgen Klopp, podría ser titular ante los de Tuchel.

Hoarios del Liverpool FC vs. Chelsea

La final entre Liverpool FC vs. Chelsea está programado para este domingo 27 de febrero desde las 11.30 a. m. (hora peruana).

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

El fútbol europeo se paraliza con la final entre dos de los mejores equipos del mundo. Para este compromiso, el entrenador Jürgen Klopp no podrá contar con Roberto Firmino y Diogo Jota, quienes aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones No obstante, el alemán no tiene de qué preocuparse pues tiene a Luis Díaz.

El colombiano se ha ganado un lugar en el once titular a punta de juego y goles, incluso ha sido ovacionado por todo Anfield cada vez que le tocó entrar o salir del campo de juego. El exjugador del Porto acompañará a Sadio Mané y Mohamed Salah en el ataque, quienes vienen de convertir en la goleada de 6-0 ante el Leeds United.

Dónde ver Liverpool FC vs. Chelsea

La transmisión del Liverpool FC vs. Chelsea estará a cargo del canal ESPN para toda Latinoamérica y la aplicación de streaming, Star Plus.

Argentina: ESPN, Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Uruguay: Star Plus.

Por otro lado, Chelsea busca recuperar su mejor versión que lo llevó a campeonar la Champions League la temporada pasada. Lejos de la lucha por la Premier League, los ‘Blues’ están enfocados en conseguir el bicampeonato con la ‘Orejona’ y sumar más títulos a su palmarés, como la Carabao Cup, por ejemplo.

Los de Tuchel llegan a este compromiso tras vencer por 2-0 al Lille por los octavos de final de la Champions con tantos de Havertz y Pulisic.

Liverpool FC vs. Chelsea en ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Liverpool FC vs. Chelsea en Star Plus

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool FC vs. Chelsea debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Liverpool FC vs. Chelsea: posible formación de los ‘Reds’

Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Jordan Henderson, James Milner; Sadio Mané, Luis Díaz y Mohamed Salah.

Liverpool FC vs. Chelsea: posible formación de los ‘Blues’

Edouard Mendy; Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen; Marcos Alonso, Jorginho, N’Golo Kanté, César Azpilicueta; Mason Mount, Kai Havertz y Romelu Lukaku.