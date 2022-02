Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: ¿cómo ver TRANSMISIÓN de LaLiga vía DirecTV Sports?

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO se miden en el Estadio de Vallecas desde las 12.30 p. m (hora peruana) por la jornada 26 de LaLiga Santander. El encuentro podrás vivirlo por la señal de DirecTV Sports para la región de Sudamérica.

Para que no te pierdas este y el resto de partidos de hoy, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS mediante la cobertura especial de la web de La República Deportes. Acá encontrarás el minuto a minuto, incidencias, alineaciones confirmadas y goles de los cotejos.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Liga Santander Real Madrid vs. Rayo Vallecano ¿Cuándo juegan? HOY sábado 26 de febrero ¿A qué hora? 12.30 p. m (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Vallecas ¿Canal? DirecTV Sports.

La previa del Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Real Madrid visitará al Rayo Vallecano por la fecha 26 de LaLiga en busca de una victoria para mantener su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores en el torneo.

Con 57 puntos, Carlo Ancelotti buscará el mejor resultado posible con las ausencias de David Alaba y Gareth Bale. Asimismo, el portero suplente y ucraniano, Andriy Lunin, está dentro de la lista de convocados.

Por otro lado, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el brasileño Vinicius Júnior y el francés Karim Benzema son “determinantes y están marcando las diferencias” en el Real Madrid, aunque admitió que hay más jugadores “importantes” en el ataque del conjunto madrileño.

“Claves para ganar al Real Madrid hay muchas. Hay que hacer las cosas muy bien para ganar a un equipo así y además deben pasar cosas a tu favor, como ocurrió con el día del Barcelona, que ellos fallaron un penalti y nosotros acertamos”, declaró.

La última vez que el Rayo Vallecano le ganó al Real Madrid en Vallecas fue en abril del 2019 .

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Perú: 12.30 p. m.

México: 11.30 a. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

España: 6.15 p.m.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Para ver EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid vs. Rayo Vallecano, tienes que sintonizar DirecTV Sports, servicio cable que cuenta con los derechos de transmisión de los encuentros de LaLiga.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para que puedas disfrutar EN VIVO del enfrentamiento entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano, debes conectarte a la señal de DirecTV Sports. A continuación, te enseñamos la lista de canales según tu país de procedencia.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por internet, sintoniza DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi, Comesaña, Valentín, Álvaro; Trejo; Falcao o Sergi Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.