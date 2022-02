VER PSG vs Saint Etienne EN VIVO: con Lionel Messi por la Ligue 1

VER PSG vs. Saint Etienne EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY sábado 26 de febrero por la jornada 26 de la Ligue 1. El enfrentamiento entre el equipo de Lionel Messi y el de Miguel Trauco (que no fue convocado) empezará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes. La transmisión estará a cargo de ESPN y la aplicación streaming Star Plus. También podrás seguirlo a través de la web de La República Deportes.

El líder, Paris Saint-Germain, buscará aumentar su ventaja y reafirmar su primer lugar en la Ligue 1. Los de Pochettino vienen de una sorpresiva derrota por 3-1 ante el humilde Nantes, por lo que querrán sacarse la sangre de los ojos ante el equipo de Miguel Trauco, quien no salió en lista de convocados.

A qué hora juegan PSG vs. Saint Etienne

El partido entre PSG vs. Saint Etienne por la fecha 26 de la Ligue 1 se llevará a cabo HOY sábado 26 de febrero desde las 3.00 p. m.

Previa PSG vs. Saint Etienne

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseveró este viernes 25 que su equipo tendrá una “motivación extra” para alcanzar la final de la Liga de Campeones después de que la UEFA la situara en el Estadio de Francia, tras quitársela a San Petersburgo por la invasión rusa a Ucrania.

“Será una motivación extra, una excitación, que la final se juegue en París. Yo ya he podido vivir una final y hacerlo en París sería algo increíble. Pero queda mucho trabajo por delante antes de pensar en eso”, aseguró el técnico en rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Saint-Etienne.

El entrenador, sin embargo, no opinó que eso suponga algo especial para los aficionados.

“Se ha tomado esta decisión por una situación compleja que nadie quiere. Para nuestros fans, se juegue en París o en otro lugar, el sueño es igual. No dudo de que los aficionados, en París o en otra ciudad, estarán presentes e igual de contentos si llegamos a la final”, agregó.

Con información de EFE.

En qué canal ver PSG vs. Saint Etienne

La transmisión del PSG vs. Saint Etienne EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Latinomaérica y la aplicación de servicio streaming Star Plus.

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los cotejos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional, ya que es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.

PSG vs. Saint Etienne en Star Plus

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Saint Etienne debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones PSG vs. Saint Etienne

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé y Neymar.

Saint Étienne : Bernardoni; Sacko, Mangala, Nade; Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak; Boudebouz; Khazri y Bouanga.

Tabla de posiciones Ligue 1