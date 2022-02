HOY Boca Juniors vs. Independiente ver EN VIVO por la Copa de la Liga Profesional 2022

Boca Juniors vs. Independiente se enfrentan HOY desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini EN VIVO. ESPN y TNT Sports serán las señales oficiales que transmitirán el encuentro. Asimismo, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy vía la web de La República Deportes, en la que tendrás los goles e incidencias en video, fotos de los juegos y el minuto a minuto GRATIS POR INTERNET.

Boca Juniors vs. Independiente: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Independiente ¿Cuándo juegan? HOY, 26 de febrero ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y TNT Sports

Boca Juniors vs. Independiente: horarios

Argentina: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Boca Juniors vs. Independiente: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los diablos rojos llegan de un amargo empate ante Vélez Sarsfield, en el que, además, se fue expulsado el defensa Joaquín Laso y no podrá estar presente en este compromiso. Esto hace que sean novenos del Grupo B con cuatro puntos en las primeras tres jornadas.

Por otro lado, el Xeneize inició con pie derecho el campeonato con un empate y dos triunfos; que lo colocan en la tercera casilla con siete unidades. Asimismo, llegan invictos en lo que va del año; no obstante, su última derrota, considerando todas las competiciones, se dio ante Independiente por la Liga Profesional el 24 de noviembre del 2021.

Boca Juniors vs. Independiente: historial reciente

24.11.21 | Independiente vs. Boca Juniors (1-0) | Primera División de Argentina

28.03.21 | Independiente vs. Boca Juniors (1-1) | Primera División de Argentina

20.12.20 | Independiente vs. Boca Juniors (1-2) | Primera División de Argentina

02.12.18 | Independiente vs. Boca Juniors (0-1) | Primera División de Argentina.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Independiente?

Podrás ver el encuentro a través de ESPN, TNT Sports y Star Plus EN VIVO para Sudamérica. Conoce los canales a sintonizar según tu servicio de cable y ubicación.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

TNT Sports

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

Star Plus

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Independiente ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Independiente por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Independiente?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Independiente, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se juega el Boca Juniors vs. Independiente?

El estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, ubicado en la ciudad de Avellaneda y con capacidad para 49.592 espectadores, será la plaza que albergue el duelo.