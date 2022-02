Barcelona SC vs. Técnico U EN VIVO: ¿dónde y a qué hora es el partido por la Liga Pro?

Barcelona SC vs. Técnico U EN VIVO ONLINE GRATIS por la fecha 2 de la Liga Pro 2022. El partido se disputa en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil a las 8.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador). La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO está a cargo de GolTv. También puedes seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes; aquí encuentras las alineaciones confirmadas, la recopilación de los goles y todas las incidencias.

Barcelona SC vs. Técnico U: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Técnico U Fecha Sábado 26 de febrero Hora 8.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador) Canal Goltv y Star Plus Lugar Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil

Barcelona SC vs. Técnico U: posibles alineaciones

Barcelona SC : Javier Burrai; Bryon Castillo, Darío Aimar, Luca Sosa, Leonel Quiñonez; Michael Carcelén, Leonai Souza; Emmanuel Martínez, Gabriel Cortez, Cristian Penilla; Gonzalo Mastriani.

Técnico U: Walter Chavez; Alexis Santacruz, Edison Carcelen, Oscar Sainz; Elvis Patta, Mario Rizotto, Elvis Lazo, Christopher Tutalcha; Luis Estupiñan, Isidro Hinestroza, Orlen Quintero.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Técnico U?

La fecha 2 de la Liga Pro se jugará HOY viernes 25 de febrero desde las 8.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Técnico U?

Para Sudamérica, la transmisión televisiva del Barcelona SC vs. Técnico U estará a cargo de la señal de GolTV (excepto en Ecuador).

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Ecuador: Star Plus

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Técnico U ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona SC vs. Técnico U por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Técnico U?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Técnico U, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo seguir Barcelona SC vs. Técnico U ONLINE?

Para ver por internet el cotejo Barcelona SC vs. Técnico U, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Barcelona SC vs. Técnico U: últimos partidos

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Técnico U?

El escenario que albergará este compromiso Barcelona SC vs. Técnico U será en el EEstadio Monumental Banco Pichincha, el cual es un estadio de fútbol de Guayaquil, Ecuador. Allí juega como local el Barcelona SC, equipo de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Su capacidad es para 59.283 espectadores.

