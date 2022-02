¿A qué hora y en qué canal ver Atlético Madrid vs. Celta de Vigo HOY por LaLiga?

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO se miden por la fecha 26 de LaLiga Santander 2021-22. El encuentro se jugará en el estadio Wanda Metropolitano desde las 3.00 p. m. (horario peruano) con transmisión a cargo del canal ESPN 2. Para que no te pierdas de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, donde podrás informarte con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles.

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 26 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Celta de Vigo?

Desde territorio peruano, el cotejo Atlético Madrid vs. Celta de Vigo se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

En busca de recuperar su cuarto lugar en la tabla que da acceso a la fase de grupos de la próxima Champions League, el Atlético Madrid recibe en esta fecha de LaLiga a un irregular Celta de Vigo que procura dar pelea en pos de clasificar a un torneo internacional.

El equipo de Diego Simeone se dejó empatar a mitad de semana 1-1 contra Manchester United por los octavos de final de la Liga de Campeones. En su campeonato doméstico, en cambio, su resultado más reciente fue una goleada a domicilio 3-0 sobre Osasuna.

En su último partido por LaLiga, Atlético de Madrid obtuvo una goleada. Foto: EFE

Al conjunto dirigido por Eduardo Coudet poco le han servido sus dos últimos juegos ligueros, en los cuales no pasó del empate. La jornada previa, rescató sobre el final un punto de su visita al Levante, con lo cual alcanzó las 32 unidades y se sitúa en la décima casilla.

Atlético Madrid y Celta de Vigo vuelven a verse las caras tras más de seis meses. Aquella vez, los colchoneros se impusieron 2-1 y estiraron a seis una buena racha de duelos consecutivos sin perder frente a los gallegos.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Celta de Vigo?

En Sudamérica, la señal que transmitirá por TV el encuentro Atlético Madrid vs. Celta de Vigo será ESPN 2, canal disponible en la mayoría de operadores de TV por cable y/o satélite.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN, Star+

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, LaLiga TV.

¿Cómo seguir Atlético Madrid vs. Celta de Vigo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Atlético Madrid vs. Celta de Vigo por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso a ninguno de ellos, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Atlético Madrid vs. Celta de Vigo

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Stefan Savic, Reinildo Mandava; Yannick Carrasco, Héctor Herrera, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar; Luis Suárez y Joao Félix.

Celta de Vigo: Matías Dituro; Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Néstor Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Franco Cervi; Iago Aspas y Santi Mina.

¿Dónde juegan Atlético Madrid vs. Celta de Vigo?

El escenario que albergará este cotejo será el estadio Wanda Metropolitano, recinto deportivo propiedad del Atlético Madrid que cuenta con capacidad para albergar a aproximadamente 70.000 espectadores.

Últimos partidos de Atlético Madrid vs. Celta de Vigo