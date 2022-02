Szczesny renuncia al repechaje: “Me niego a estar en el campo y escuchar el himno de Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania viene afectando a varios futbolistas en todo el mundo. Esta situación también generó que la selección de Polonia mostrara su negativa a jugar el repechaje del Mundial Qatar 2022 ante el país gobernado por Vladímir Putin. Uno de los últimos en pronunciarse fue el polaco Wojciech Szczęsny. “Aunque mi corazón se rompe mientras escribo esto, mi conciencia no me deja jugar”, indicó el arquero de la Juventus.

“Representar a tu país es el mayor honor en la carrera de un futbolista, pero sigue siendo una elección. ¡Me niego a jugar contra jugadores que eligen representar los valores y principios de Rusia! ¡Me niego a pararme en la cancha, vestir los colores de mi país y escuchar el himno nacional de Rusia! Me niego a participar en un evento deportivo que legitima las acciones del Gobierno ruso”, fue el contundente mensaje que subió a sus redes sociales.

Mensaje de Wojciech Szczesny en sus redes sociales. Foto: captura Instagram Wojciech Szczesny

En la misma línea hicieron sus descargos el presidente de la Asociación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, y el delantero Robert Lewandowski. Ambos fueron enfáticos en oponerse a disputar el cotejo del próximo 24 de marzo. Asimismo, el experimentado portero solicitó que la FIFA y la UEFA impongan sanciones.

“Sé que mi impacto puede ser solo simbólico, pero pido a la FIFA y la UEFA que tomen medidas y responsabilicen a la federación rusa por sus acciones”, mencionó.

Por otra parte, el deportista de 31 años contó en su mensaje el sufrimiento que padecen sus familiares y amigos cercanos. Recordemos que la esposa de Szczesny, Marina Łuczenko, y su hijo cuentan con la nacionalidad ucraniana.