¡Final de infarto! Los posibles ‘onces’ del Chelsea y Liverpool por la EFL Cup

Chelsea y Liverpool FC disputarán este domingo 27 de febrero la final de la EFL Cup, en el estadio de Wembley, desde las 11.30 a. m. (hora peruana). Los dirigidos por Thomas Tuchel quieren otro trofeo más para su palmarés luego de ganar el Mundial de Clubes. Para ello, deberán enfrentar al equipo que cuenta con Sadio Mané, Mohamed Salah y Luis Díaz como principales cartas de ataque. Un cotejo que promete muchas emociones.

Chelsea vs. Liverpool: posibles formaciones

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen; Marcos Alonso, Jorginho, N’Golo Kanté, César Azpilicueta; Mason Mount, Kai Havertz y Romelu Lukaku.

Liverpool FC: Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Jordan Henderson, James Milner; Sadio Mané, Luis Díaz y Mohamed Salah.

Chelsea vs. Liverpool: horarios

La gran final de la EFL Cup está programada para disputarse desde las 11.30 a. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu país.

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

¿Cómo ver Chelsea vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.