Peñarol vs. Nacional EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Peñarol vs. Nacional se enfrentarán este domingo 27 de febrero por la cuarta fecha del Torneo Apertura uruguayo desde las 5.00 p.m. (Uruguay) y 3.00 p. m. (Perú) en el Estadio Campeón del Siglo. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto del encuentro entre ambos equipos a través de La República Deportes.

A continuación, te contaremos todos los detalles para sintonizar en vivo y en directo la disputa de Peñarol y Nacional. Sigue leyendo.

Peñarol vs. Nacional: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Domingo 27 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú)

5.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo, Uruguay, ¿En qué canal? Perú: Star Plus / ESPN 2

Uruguay: VTV

¿A qué hora juega Peñarol vs. Nacional?

Revisa el horario del partido Peñarol y Nacional, de acuerdo al lugar en el que te encuentres en este momento:

Uruguay: 5.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs. Nacional?

La transmisión oficial de este choque entre Peñarol y Nacional será mediante la señal de ESPN 2, Star Plus, así como también mediante VTV. Asimismo, revisa la siguiente guía de canales de acuerdo a tu zona geográfica:

Uruguay: VTV

Perú: Star Plus - ESPN 2

Ecuador: Star Plus - ESPN 2

Colombia: Star Plus - ESPN 2

Venezuela: Star Plus - ESPN 2

Paraguay: Star Plus - ESPN 2

Argentina: Star Plus - ESPN 2

Chile: Star Plus - ESPN 2

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Peñarol vs. Nacional, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos, así como también ESPN 2. En caso no puedas ingresar al mismo, La República Deportes pone a disposición su cobertura minuto a minuto sobre el evento deportivo.

Peñarol vs. Nacional: alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson, Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias o Edgar Elizalde, Facundo Bonifazi o Juan Manuel Ramos, Damián Musto, Walter Gargano, Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Cristian Olivera o Ignacio Laquintana y Agustín Álvarez Martínez.

Nacional: Sergio Rochet, Brian Ocampo, José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Matías Zunino, Nicolás Marichal, Christian Almeida, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Manuel Monzeglio y Juan Ignacio Ramírez.

¿Dónde se jugará el partido Peñarol vs. Nacional?

En esta oportunidad, el choque de Peñarol y Nacional se realizará en el Estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo que pertenece al Club Atlético Peñarol, ubicado en la zona este de la ciudad de Montevideo en Uruguay.