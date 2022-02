PSG vs. Saint Etienne EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo de la Ligue 1

PSG vs. Saint Etienne se enfrentarán EN VIVO ONLINE GRATIS este sábado desde el estadio Parque de los Príncipes de París, por la jornada 26 de la Ligue 1 de Francia. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía Star Plus a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega PSG ante Saint Etienne?

El elenco que dirige Mauricio Pochettino sumó su segunda derrota de la temporada el pasado viernes. A pesar de que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar jugaron, el cuadro parisino cayó 3-1 de visita ante Nantes. El técnico argentino no hará cambios en el tridente ofensivo, así que los tres arrancarán ante el equipo de Miguel Trauco.

Sergio Ramos sigue sin estar apto para volver a jugar . Solamente ha disputado cinco encuentros desde su llegada en el verano europeo anterior y ha marcado un gol. Según indicaron los médicos, el español regresaría en marzo, cuando tenga 36 años. “Queremos lo mejor para él, tratamos de ayudarlo de todas las formas posibles”, sostuvo el DT del PSG.

¿Cómo llega Saint Etienne ante PSG?

Saint Etienne se ubica en la parte inferior de la tabla, en el puesto 16, a solo un punto de la zona directa de descenso. Por dicha razón, está obligado a ganar y llega en buena racha, ya que de ocho duelos disputados, ha ganado en cuatro ocasiones, ha empatado una vez y ha caído en tres oportunidades.

PSG vs. Saint Etienne: ficha del partido

PSG vs. Saint Etienne Ligue 1 ¿Cuándo juega? Sábado 26 de febrero ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes de París ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Saint Etienne por la Ligue 1?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Saint Etienne EN VIVO ONLINE GRATIS?

PSG vs. Saint Etienne en Perú: Star+

PSG vs. Saint Etienne en Argentina: ESPN Argentina, Star+

PSG vs. Saint Etienne en Bolivia: Star+

PSG vs. Saint Etienne en Brasil: Star+

PSG vs. Saint Etienne en Chile: ESPN Chile, Star+

PSG vs. Saint Etienne en Colombia: ESPN Colombia, Star+

PSG vs. Saint Etienne en Costa Rica: ESPN Norte, Star+

PSG vs. Saint Etienne en Ecuador: Star+, ESPN Colombia

PSG vs. Saint Etienne en Francia: Free, Canal+ Décalé

PSG vs. Saint Etienne en México: Star+, ESPN Mexico

PSG vs. Saint Etienne en Panamá: Star+, ESPN Norte

PSG vs. Saint Etienne en Paraguay: Star+

PSG vs. Saint Etienne en España: tvG2, Esport3

PSG vs. Saint Etienne en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

PSG vs. Saint Etienne en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

PSG vs. Saint Etienne en Uruguay: Star+

PSG vs. Saint Etienne en Venezuela: ESPN Colombia, Star+.

¿Cómo ver PSG vs. Saint Etienne ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Saint Etienne por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Saint Etienne?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Saint Etienne debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star Plus

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares.

PSG vs. Saint Etienne: alineaciones probables

PSG : Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé y Neymar.

Saint Étienne : Bernardoni; Sacko, Mangala, Nade; Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak; Boudebouz; Khazri y Bouanga.

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Saint Etienne?

El lugar donde se disputará el PSG vs. Saint Etienne por la jornada 26 de la Ligue 1 de Francia es el Estadio Parque de los Príncipes, ubicado en la ciudad de París, capital de Francia.