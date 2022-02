Franco Navarro tras el Sporting Cristal vs. UTC: “El penal lo inventó el árbitro”

Sporting Cristal venció a UTC por la cuarta jornada de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses urgían una victoria para escalar posiciones y lo consiguieron gracias a los tantos de Christofer Gonzales a los 16 y 65 minutos, y de Percy Liza a los 44. En el transcurso del partido hubo acciones que llamaron la atención, una de ellas fue previo al 0-1 que convirtieron los celestes por medio del popular ‘Canchita’.

En el amanecer del partido, al minuto cuatro, Gonzales cayó en el área y el juez principal no titubeó para cobrar penal. Una jugada que para los futbolistas del conjunto cajamarquino no fue en lo absoluto. En las imágenes repetidas de la señal televisiva, se apreció que no era.

Christofer asumió la responsabilidad de patear desde los 12 pasos, pero terminó fallándolo, ya que Salomón Libman le atajó el disparo. Franco Navarro, DT de los cremas, se mostró disconforme con el actuar del árbitro.

Las palabras de Navarro

“El primer tiempo nos costó hacer lo que trabajamos toda la semana. Es verdad, Cristal fue protagonista y dueño de la pelota en el primer tiempo, generó muchas posibilidades de gol”, comenzó diciendo el estratega peruano.

“El penal lo inventó el árbitro, eso sí. Después de eso, creo que ellos encuentran el espacio, el gol y marcan una diferencia” , precisó.

Asimismo, reconoció el potencial de su rival: “Cristal tiene una dinámica, una experiencia. Un grupo de jugadores con Roberto, que juegan muy bien y tiene buenos recambios.”

Mira acá la conferencia de Franco Navarro