Sorteo Europa League: conoce los partidos de octavos de final de la competencia

Este viernes 25 de febrero, la UEFA realizó el sorteo de los cruces para octavos de final de la Europa League 2021-2022, donde el FC Barcelona se clasificó al eliminar al Napoli en su casa, pero el peruano Gustavo Dulanto y su club Sheriff Tiraspol no continuarán en la competencia tras caer en penales ante Sporting Braga.

Uno de los favoritos para levantar el trofeo es el renacido Barza de Xavi Hernández, que tiene uno de los emparejamientos más accesibles para llegar a cuartos. Los blaugranas tendrán que medirse contra Galatasaray de Turquía.

Además, otro partido atractivo será el que mida a Porto vs. Olympique de Lyon. Los demás duelos no dejan de ser interesantes porque enfrentan a clubes parejos, como es el caso entre West Ham vs. Sevilla y Atalanta vs. Bayern Leverkusen.

Cruces de octavos de final de la UEFA Europa League. Foto: Europa League

Europa League: partidos de octavos de final

Glasgow Rangers (Escocia) vs. Estrella Roja de Belgrado (Serbia)

Atalanta (Italia) vs. Bayer Leverkusen (Alemania)

FC Barcelona (España) vs. Galatasaray (Turquía)

Real Betis (Epaña) vs. Eintracht de Fráncfort (Alemania)

Sporting de Braga (Portugal) vs. Mónaco (Francia)

Leipzig (Alemania) vs. Spartak de Moscú (Rusia)

Oporto (Portugal) vs. Lyon (Francia)

Sevilla (España) vs. West Ham (Inglaterra).

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de UEFA Europa League?

Los partidos de ida de la UEFA Europa League arrancarán el próximo miércoles 9 de marzo con el duelo entre Porto vs. Lyon y finalizarán el 10 del mismo mes. Por otro lado, los choques de vuelta se desarrollarán todos el 17 de marzo.