Se despide del puesto: el mensaje de Djokovic tras perder el número 1 del Ranking ATP

El fin de una era. Tras perder ante el tenista checo Jiri Vesely en el ATP 500 de Dubai, el serbio Novak Djokovic se despidió del puesto número uno del Ranking ATP y cedió su lugar al ruso Daniil Medvedev. De esta manera, se da punto final a una larga etapa de 18 años en el tenis mundial en la que los Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y el propio Djokovic) dominaron la clasificación.

La raqueta serbia mantuvo la histórica marca durante 86 semanas consecutivas (aproximadamente 20 meses) y también se hizo acreedor del récord total del tablero al posicionarse en la primera ubicación por 361 semanas. Ahora, luego de la derrota en la competición del país árabe, el deportista compartió un mensaje en sus redes sociales para felicitar al nuevo número del mundo.

“Bien Jugado Jiri Vesely. Fue un gran partido. Te deseo la mejor de las suertes en el resto del torneo. ¡Felicidades también a un bien merecido Daniil Medvedev, quien se convertirá ahora en el número uno del mundo”, publicó el tenista en su cuenta de twitter.

Publicación de felicitación de Novak Djokovic. Foto: Twitter Novak Djokovic

Novak Djokovic perdió su histórico puesto como líder del tenis al caer por 6-4 y 7-6 (4). No obstante, en el caso de haber ganado el encuentro, o incluso, conquistar el torneo; no habría podido impedir el ascenso de Medvedev, si este llegaba a la final del ATP 500 de Acapulco donde participa actualmente.

En tanto, tras la polémica generada por su no vacunación contra la COVID-19, el tenista serbio declaró que podría inocularse para no perderse el resto de competencias del Grand Slam. “Tengo el espíritu abierto. Todo es posible en la vida, veremos cómo evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo”, señaló.