¿Qué canal transmite Inter vs. Genoa EN VIVO por la Serie A de Italia?

Inter vs. Genoa EN VIVO juegan a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú) en encuentro válido por la fecha 27 de la Serie A 2021-22. El duelo se disputará en el Estadio Luigi Ferraris y lo podrás ver a través de ESPN. La República Deportes te ofrece la cobertura ONLINE, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles en este y otros partidos de hoy.

Inter vs. Genoa: ficha del partido

Partido Inter vs. Genoa ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 25 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Luigi Ferraris ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Inter vs. Genoa?

En Perú, el encuentro Inter vs. Genoa se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otras zonas de Latinoamérica y Europa.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Rusia lamentó cambio de sede para final de la Champions League por guerra con Ucrania

Dos equipos ubicados en zonas diametralmente opuestas de la tabla de posiciones se enfrentan. Inter, escolta del puntero AC Milan, visita a un Genoa que se ubica penúltimo y arrastra una preocupante racha de 24 encuentros seguidos sin ganar.

El conjunto neroazzurro desperdició la oportunidad de adueñarse del primer lugar ante el tropiezo del líder luego de caer 0-2 en casa frente a Sassuolo. Los pupilos de Simone Inzaghi, no obstante, todavía tienen buenas opciones, pues tienen solo dos puntos menos y cuentan con un partido pendiente.

Inter de Milán es el vigente campeón italiano. Foto: EFE

Para el cuadro del Grifo, la situación es por demás angustiante. Cuatro empates consecutivos, el último por 1-1 contra Venezia, lo tienen condenado en el lugar 19 de la clasificación, con apenas 16 puntos, a seis de los puestos de salvación. En lo que va del certamen, apenas ha podido ganar una vez.

Inter y Genoa vuelven a chocar luego del 4-0 que los milaneses le endosaron a lo genoveses en agosto del año pasado. El historial reciente entre ambos indica que los siete cruces más recientes fueron victorias para el elenco del Biscione.

¿Qué canal transmite Inter vs. Genoa?

Para Sudamérica, el canal ESPN será la señal que tendrá a su cargo televisar el cotejo Inter vs. Genoa.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: GUIGO, Star+, NOW NET e Claro, ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star+, ESPN2 Mexico

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Paramount+

España: M+ Liga de Campeones 1

Italia: Sky Sport 251, DAZN, Sky Sport Calcio, NOW TV, Sky Sport 4K, SKY Go Italia.

¿Cómo seguir Inter vs. Genoa ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión de Inter vs. Genoa por internet, ingresa a ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Inter vs. Genoa?

La sede designada para este juego es el estadio Luigi Ferraris, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Génova, con capacidad para albergar a 37.000 espectadores.

Posibles alineaciones de Inter vs. Genoa

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sánchez y Lautaro.

Genoa: Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vásquez; Sturaro, Badelj; Rovella, Amiri, Ekuban; Destro.

Historial reciente de Inter vs. Genoa