¿A qué hora y cómo ver Binacional vs. Cienciano EN VIVO por la Liga 1 Betsson?

Binacional vs. Cienciano EN VIVO se enfrentan HOY, viernes 25 de febrero, por la cuarta jornada de la Liga 1 Betsson. El cotejo entre el Poderoso del Sur y el Papá tendrá como escenario el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca y empezará a partir de las 7.00 p. m. a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy por la web de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato con el minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Binacional vs. Cienciano: ficha del partido

Liga 1 Binacional vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 25 de febrero ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Guillermo Briceño Rosamedina ¿En qué canal? Gol Perú

Binacional vs. Cienciano: la previa

Duelo de altura. Binacional y Cienciano disputarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 de la Liga 1 Betsson. Ambos equipos aspiran a pelear la cima del torneo y, para ello, necesitan sumar de a tres en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

El Poderoso del Sur viene de caer ante Deportivo Municipal y ante su gente espera imponer condiciones. Los dirigidos por Wilmar Valencia se ubican en el puesto 11 con tres unidades , por lo que ante su rival de turno buscarán su segundo triunfo del certamen.

Por su parte, el conjunto incaico sufrió un tropiezo en la ciudad imperial y empató sin goles contra ADT de Tarma. El elenco comandado por Gerardo Ameli se mantiene en la sexta casilla con 5 unidades y buscará robar puntos en condición de visita.

¿A qué hora juegan Binacional vs. Cienciano?

En todo el territorio peruano, el cotejo Binacional vs. Cienciano se disputará a partir de las 7.00 p. m. Revisa la guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Binacional vs. Cienciano?

La señal encargada de televisar el encuentro Binacional vs. Cienciano será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Binacional vs. Cienciano, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Binacional vs. Cienciano y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir Binacional vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Binacional vs. Cienciano por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se juega el Binacional vs. Cienciano?

El duelo entre Binacional vs. Cienciano se desarrollará en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado en la ciudad de Juliaca, departamento de Junín. En dicho escenario el Poderoso del Sur suele jugar de local y cuenta con una capacidad para 20.030 espectadores.

Liga 1 Bettson - tabla de posiciones