Manchester United vs. Watford EN VIVO: hora y dónde ver el duelo de la Premier

Manchester United vs. Watford EN VIVO se medirán este sábado 26 de febrero, desde las 10.00 a. m. (hora peruana). El duelo se desarrollará en el Estadio Old Trafford en el marco de la jornada 27 de la Premier League de Inglaterra.

La transmisión estará a cargo de los canales ESPN y Star Plus. Sigue todas las incidencias del partido del fútbol inglés y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Manchester United vs. Watford: ¿cómo llegan?

Los red devils vienen de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, de los que sumó tres empates y cuatro victorias. En su última aparición golearon de visita al Leeds United de Marcelo Bielsa (4-2).

Este momento le ha valido para permanecer en los primeros lugares de la Premier League (4°) con 46 puntos, a 17 del líder, Manchester City.

A mitad de semana Manchester United vio acción en la Champions League cuando igualó a uno en su visita al Atlético de Madrid por la ida de los octavos.

En cuanto al Watford, su presente dista mucho a lo que vive su contrincante de turno: vienen de sumar tres derrotas en sus últimas cinco enfrentamientos. Hace unos días fue goleado por el Crystal Palace (4-1).

El elenco dorado actualmente está comprometido con el descenso al estar en el penúltimo puesto (19°) con apenas 18 puntos en 25 encuentros disputados.

Manchester United vs. Watford: hora del partido

La transmisión de la contienda entre Manchester United vs. Watford EN VIVO empezará a partir de las 10.00 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

El duelo por la Premier League, irá por la señal de ESPN y Star Plus, en territorio latinamericano.

¿Dónde ver Manchester United vs. Watford ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del choque Manchester United vs. Watford por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Watford: historial reciente