¡Duro pedido! EL COI exige la cancelación de los eventos deportivos en Rusia y Bielorrusia

Luego del inicio del conflicto armado de Rusia contra Ucrania, varios eventos deportivos han sido suspendidos y en otros se ha tenido que cambiar de sede. Un ejemplo de ello es que se le quitó la sede a San Petersburgo, estadio donde se realizaría la final de la UEFA Champions League. Ahora, el Comité Olímpico Internacional (COI) exigió cancelar los eventos deportivos en Rusia y en Bielorrusia.

Sobre el primer evento, la UEFA decidió cambiar de sede a la final de la Champions League (28 de mayo) que un principio se jugaría en San Petersburgo. A poco más de 24 horas del inicio del ataque de Rusia a Ucrania, la entidad de Europa mencionó que el partido se disputará en el Stade de France de París.

Asimismo, el ente deportivo también tomó la decisión de que los equipos implicados en la guerra tendrán que jugar en estadios neutrales: “El Comité Ejecutivo de la UEFA también decidió que los clubes y equipos nacionales rusos y ucranianos que compitan en competiciones deberán jugar sus partidos en casa en sedes neutrales hasta nuevo aviso”.

Respecto a la exigencia del COI, se lee en el primer punto del comunicado que no se muestre ninguna bandera de Rusia y Bielorrusia. “El Comité Ejecutivo del COI insta a que no se exhiba ninguna bandera nacional rusa o bielorrusa ni se toque ningún himno ruso o bielorruso en eventos deportivos internacionales que no formen parte de las respectivas sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para Rusia”, inició.