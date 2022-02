Directv EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ¿a qué hora juegan por la Liga Santander?

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE GRATIS por la fecha 26 de la Liga Santander. El partido comenzará a las 12.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Vallecas de Madrid. La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de Directv Sports. También puedes seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, la recopilación de los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano Fecha Sábado 26 de febrero Hora 12.30 p. m. (horario peruano) Canal Directv Sports Lugar Estadio Vallecas de Madrid

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: previa del partido

El Real Madrid, líder de la Liga Santander, visita el estadio de Vallecas, donde le espera un Rayo en plena crisis de resultados que espera dar la sorpresa ante el equipo de Carlo Ancelotti que encara una jornada con el objetivo de aumentar distancias con sus perseguidores.

Ancelotti desea que el punto de inflexión tras un irregular inicio de 2022 sea el último encuentro ante el Alavés. En la segunda mitad de aquel compromiso, el Real Madrid se desató y recuperó la pegada perdida, aspecto que le servirá en el reto de remontar al PSG por la Liga de Campeones.

La ventaja de seis puntos sobre el Sevilla, que puede ser mayor si el equipo de Julen Lopetegui no sale vencedor del derbi ante el Betis, no quita el foco madridista de una Liga que es el gran objetivo de Ancelotti. Calificó de “finales” los dos partidos que encara antes de la Champions, convencido de que un seguidilla de triunfos sería un golpe definitivo al título.

Los cambios en el equipo tipo madridista llegarán con el regreso de Luka Modric por Fede Valverde en el centro del campo, tras una gastroenteritis que condicionó la semana del uruguayo, y en el centro de la zaga, de donde se ausenta por molestias musculares David Alaba, entra como novedad Nacho Fernández. Las bajas se completan con Gareth Bale y su enésimo problema muscular.

El nuevo año no le está sentando nada bien al Rayo Vallecano. Una vez pasada la euforia copera, y a la espera de disputar la vuelta de las semifinales frente al Betis, el equipo madrileño está experimentado un bajón competitivo alarmante. Cinco derrotas y un empate, que se resumen en un punto de los últimos dieciocho posibles, es el pobre balance que registra en lo que va de año el equipo que dirige Andoni Iraola, que no celebra un triunfo en Liga desde el 18 de diciembre de 2021, frente al Alavés.

A nivel clasificatorio, la situación no es alarmante porque la buena primera vuelta realizada le permite, actualmente, ver el descenso a once puntos, aunque en el vestuario son conscientes de que si la reacción no llega pronto se pueden meter en problemas.

Con la información de EFE.

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Primera División del fútbol español. Foto: AFP

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi, Comesaña, Valentín, Álvaro; Trejo; Falcao o Sergi Guardiola.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El duelo Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO comenzará a las 12.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos el resto de horarios de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Perú: 12.30 p. m.

México: 11.30 a. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

España: 6.15 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com

Brasil: ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Chile: directvsports.com, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere, Canal 5 Televisa

España: Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV, FreeSports TV UK

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para que puedas disfrutar EN VIVO del enfrentamiento entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano, debes conectarte a la señal de DirecTV Sports. A continuación, te enseñamos la lista de canales según tu país de procedencia.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por internet, sintoniza DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: últimos partidos

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El duelo entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano se desarrollará en el Estadio Vallecas, ubicado en la ciudad de Madrid, España. En dicho escenario, el conjunto che suele jugar de local y cuenta con una capacidad para 14.505 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Santander