Deportivo Cuenca vs. LDU Quito, En Vivo, por la Liga Pro: conoce a qué hora y dónde ver

Deportivo Cuenca vs. LDU Quito EN VIVO se enfrentan en el estadio Estadio Alejandro Serrano por la fecha 2 de la Liga Pro. El encuentro se disputa a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) con transmisión por TV a cargo de Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Deportivo Cuenca vs. LDU Quito: posibles alineaciones

Deportivo Cuenca: por confirmar.

LDU Quito: por confirmar.

Deportivo Cuenca vs. LDU Quito: ficha del partido

Partido Deportivo Cuenca vs. LDU Quito ¿Cuándo juegan? HOY, viernes 25 de febrero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio Alejandro Serrano ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Deportivo Cuenca vs. LDU Quito?

La fecha 2 de la Liga Pro entre Deportivo Cuenca vs. LDU Quito se jugará HOY viernes 25 de febrero desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Deportivo Cuenca vs. LDU Quito: previa

El cuadro local cayó en su estreno de la liga ecuatoriana 2-0 ante Guayaquil City. Ahora, aprovecharán que están en casa para no dejar escapar la oportunidad de sumar sus primeros puntos de la temporada. Los dirigidos por Guillermo Duró esperan que los hinchas puedan acudir al estadio, ya que en estos tipos de partidos son fundamentales.

Por su parte, el ‘Rey de Copas’ viene de mejor forma y con un triunfo encima. La primera jornada venció a Gualaceo por mínima diferencia gracias al tanto de Jefferson Arce, quien quiere meterse en el once de Pablo Marini. Su segundo objetivo de los ‘universitarios’ es intentar robar puntos fuera de casa y mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones.

¿Dónde ver Deportivo Cuenca vs. LDU Quito?

Para Sudamérica, la transmisión televisiva del Deportivo Cuenca vs. LDU Quito estará a cargo de la señal de GolTV (excepto en Ecuador).

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Ecuador: Star Plus

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV.

¿Cómo ver Deportivo Cuenca vs. LDU Quito ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Deportivo Cuenca vs. LDU Quito por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Deportivo Cuenca vs. LDU Quito?

Para acceder a Star Plus para ver el Deportivo Cuenca vs. LDU Quito, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo seguir Deportivo Cuenca vs. LDU Quito ONLINE?

Para ver por internet el cotejo Deportivo Cuenca vs. LDU Quito, puedes sintonizar la señal de Star Plus y GolTV Play (excepto Ecuador) en Sudamérica. Estos servicios de streaming tienen los derechos para la transmisión no solo de este duelo, sino también de los partidos correspondientes a la liga ecuatoriana. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Deportivo Cuenca vs. LDU Quito?

El escenario que albergará este compromiso Deportivo Cuenca vs. LDU Quito será en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, el cual es un estadio de fútbol de Ecuador. Está ubicado en la avenida del Estadio y José Peralta de la ciudad de Cuenca a 2526 msnm, y allí juega como local el Club Deportivo Cuenca, equipo de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Su capacidad es para 16.540 espectadores.