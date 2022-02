Cristiano Ronaldo sobre su retiro del fútbol: “No faltan muchos años, fue un bonito viaje”

Queda poco. Cristiano Ronaldo es consciente de que vive la última etapa de su prestigiosa carrera futbolística. El año pasado, el jugador portugués de 37 años retornó a Manchester United, el equipo donde empezó a consagrarse como una estrella de talla mundial, pero que en la actualidad no pasa por un buen momento deportivo.

Pese a la situación irregular de los diablos rojos, el atacante confía en que, en el corto período que jugará antes de su retiro, seguirá ganando trofeos. Así lo demostró en una reciente entrevista para el medio DAZN que fue recogida por Europa Press.

“ Mi vida ha sido un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, quizás sí a las cifras, pero no podrá tener ese orgullo de decir ‘donde he pasado, dejé mi marca’. Y eso a mí me deja feliz”, confesó el astro portugués, para luego referirse a su decisión de volver al Manchester United.

“Yo creo que no defraudé las expectativas, porque la gente a lo mejor estaba esperando un Cristiano diferente, y no. Fue al revés: llegué, llegué bien, marcando goles. Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, quizás cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas ”, reveló.

Finalmente, el delantero se refirió a la madurez y disciplina que adquirió durante su trayectoria. “Tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes 8, 20 o 25, no es igual que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas, pero ganas en otras. Debes tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel”, concluyó.