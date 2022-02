Edinson Cavani elogia a Cristiano Ronaldo y se refiere al legado que este dejará

Respeto. Manchester United no atraviesa su mejor presente en la Premier League; sin embargo, dentro de este panorama, Edison Cavani se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Ralf Rangnick. Si bien no es habitual titular debido a que compite en la misma posición con Cristiano Ronaldo, el charrúa remarcó su admiración hacia el portugués.

“ Tuve la oportunidad de charlar con él varias veces. Respeto mucho su trayectoria y su forma de opinar, de hablar y de ver la vida. El legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es ese espíritu de lucha en el sentido de esforzarse para mejorar, de luchar siempre por el objetivo. Es un ejemplo de vida ”, manifestó el ‘Matador’ en diálogo con Dazn.

El atacante de 35 años reflexionó sobre lo que representa su compañero para los aficionados y resaltó que su imagen trasciende más allá del ámbito deportivo.

“Creo que el legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es superarse, luchar. No hay que mirar solamente el patear al arco y hacer un gol. La vida no es fútbol, no es basket, no es ser famoso. La vida es otra cosa. El día de mañana, el fútbol no va a estar más. Tienes que enfrentar a otras cosas, llevar tu familia adelante, tratar más con tus amigos, que los ves poco porque hoy te toca estar lejos. Muchas cosas”, precisó.