Barcelona ha recuperado su esencia gracias a Xavi

Es tan fácil tocar el cielo, pero a la vez también lo es tocar fondo. Eso lo sabe muy bien el FC Barcelona. Siempre fue uno de los grandes de España, pero no sería hasta la llegada del siglo XXI que marcaría un antes y un después en el mundo del fútbol. Con Pep Guardiola y de la mano de Lionel Messi rompieron todos los récords posibles e hicieron un equipo inigualable.

En 2009, Barcelona ganó seis títulos y lo cerró con el Mundial de Clubes, tras ganar a Estudiantes de La Plata. Foto: AFP

Barcelona, del cielo al infierno

Tantos fueron los títulos conseguidos, conjuntos humillados y fortuna generada que la directiva no pudo controlar ni percatarse de sus errores. Cuando se está arriba es fácil disimular los tropiezos y, mientras se siga ganando, todo vale. La última Champions League alzada por los blaugranas fue en el 2015 con la MSN (Messi, Suárez y Neymar).

Cualquiera pensaría que a partir de ahí solo vendrían más copas y logros, pero fue todo lo contrario: ahí comenzó la decadencia catalana. Los presidentes de la institución hicieron lo que quisieron y lo endeudaron de una manera nunca antes vista: 1.350 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros.

¿Qué es lo que pasó? La esencia del club quedó en segundo plano y pensaron que alcanzaría solo con tener a Leo Messi en sus filas y/o solo por ser el FC Barcelona. El elenco azulgrana llegó a la cima gracias al trabajo de sus canteras, de la Masía, de una generación dorada con nombres como Iniesta, Xavi, Busquets, y la inclusión de jugadores claves como Samuel Eto’o y Luis Suárez.

Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi conformaron un trío para la historia en el fútbol. Foto: AFP

El alto costo de ser el mejor

Neymar llegó y se convirtió en una estrella que se compenetraba perfectamente con Lio, pero todo cambió cuando fue vendido al PSG a cambio de 222 millones de euros, la transferencia más cara de la historia, La directiva intentó reemplazarlo con Philippe Coutinho o Ousmane Dembélé, pero nunca rindieron pese al alto costo.

Los jefes siguieron contratando jugadores y poniendo a entrenadores sin un perfil exacto, sin el ADN del equipo. Así pasaron técnicos como Ernesto Valverde, Quique Setién y finalmente Ronald Koeman. A ello se suma que jamás pensaron en que Messi se iría y lo pusieron contra las cuerdas. El 5 de agosto del 2021 se anunció la salida del argentino tras más de dos décadas en la institución.

Lionel Messi es el máximo anotador del Barcelona con 672 goles y también el jugador con más partidos disputado con 778 encuentros jugados. Foto: AFP

El estratega holandés, persona de la casa, que llegó para apagar el incendio tras la marcha del rosarino no dio la talla. El vestuario le ganó, nunca ofreció un estilo claro en el campo y los resultados no le dieron. A fines de octubre del año pasado lo cesaron y la persona ideal para el cargo se encontraba en Qatar.

Xavi, el elegido

Ese era Xavi Hernández, un hombre de fútbol que nació en las filas del FC Barcelona, pasó por todas las categorías, brilló en el primer equipo, fue capitán y comandó el histórico sextete. Si había una persona que podía liderar una escuadra que había perdido toda su identidad era él. Finalmente, aceptó y tuvo su debut ante Espanyol, el 20 de diciembre pasado.

La hinchada culé, caída por tantos años sin ganar la ‘Orejona’ y peor aún con la salida de Messi, puso sus esperanzas en Xavi. Pero solo había un problema: la actualidad. Es muy difícil ver hoy en día procesos largos y directivas que respeten los trabajos de los técnicos; todo rige por los resultados a plazo inmediato.

Este no fue el caso. El mítico exvolante español dejó en claro desde un principio cuáles eran sus fundamentos y cómo quería que jueguen sus dirigidos. Asimismo, no se olvidó de ver a las canteras y les dio confianza total a los jóvenes de las divisiones inferiores. A pesar de que en primera instancia los jugadores no se adaptaron, fue cuestión de tiempo que lo hicieran.

Un estilo definido

Lo más importante para Xavi siempre fue el dominio de la pelota y el juego a uno o dos toques como máximo, y para eso necesitaba un mediocampo perfecto. Pedri, ganador del Golden Boy por su brillante temporada 2020-21; Nico González, de 20 años; un recuperado Frenkie de Jong, y el histórico Sergio Busquets se hicieron sus mejores armas.

Xavi Hernández se marchó del FC Barcelona en 2015 tras 17 temporada y se retiró en el Al-Sadd de Qatar. Foto: AFP

Tras la retirada de Sergio Agüero y la marcha de Antoine Griezmann en el invierno anterior y las múltiples lesiones, llegaron fichajes: Pierre-Emerick Aubameyang; Adama Traoré; Ferran Torres; y uno de la casa, Dani Alves. Este 2022, el Barça lo ha comenzado tremendamente, ganando seis de sus once duelos disputados; ha perdido solo en dos ocasiones y ha empatado en tres oportunidades.

PUEDES VER: El mensaje de los jugadores del Barcelona y Napoli por el conflicto entre Rusia y Ucrania

El futuro es bueno para FC barcelona si tanto dirigencia como comando técnico y jugadores siguen trabajando en sintonía y no se alocan por los títulos. Xavi ha demostrado en poco tiempo que puede lograr grandes cosas y que solo es cuestión de tiempo. Las copas vendrás solas, respetando los procesos, algo fuera de lo común hoy en día, pero necesario para un club que al fin pudo reconocerse en el espejo.