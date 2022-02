Con el tridente desde el arranque: posibles alineaciones del PSG vs. Saint-Étienne

Paris Saint-Germain recibe este sábado 26 de febrero al Saint-Étienne por la fecha 26 de la Ligue 1. El cuadro parisino viene de perder 3-1 ante el Nantes en un encuentro donde tuvo poca efectividad de cara al arco, pero en el Parque de los Príncipes quieren imponer su localía y quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el cuadro verde ha logrado encadenar una buena racha, sumando cuatro partidos consecutivos sin perder en la competición domestica. Ante el PSG, el cuadro de Miguel Trauco no consigue un triunfo desde 2012, en la victoria 2-1 en condición de visitante. A continuación, revisa las posibles formaciones del encuentro.

Paris Saint-Germain: posible alineación

Neymar, Mbappé y Messi no han podido coincidir en muchos partidos a lo largo de la temporada. Foto: PSG.

Mauricio Pochettino colocará su habitual 4-3-3 en el campo destacando al tridente ofensivo Messi-Neymar-Mbappé desde el inicio.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Wijnaldum; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar

Saint Etienne: posible alineación

Miguel Trauco estará bajo la dirección el entrenador Pascal Dupraz. Foto: composición/Saint Etienne

Saint Étienne: Bernardoni; Sacko, Mangala, Nade; Thioub, Youssouf, Camara, Kolodziejczak; Boudebouz; Khazri y Bouanga

¿Cuándo juegan Paris Saint-Germain vs. Saint-Étienne?

El cuadro parisino recibe este sábado 26 de febrero al Saint-Étienne por la fecha 26 de la Ligue 1. El encuentro está programado para las 3.00 p. m. (horario peruano) y se jugará en el Parque de los Príncipes.

¿Cómo ver PSG vs. Saint Etienne ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Saint Etienne por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Tabla de posiciones de la Ligue 1